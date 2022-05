Bajas laborales y agresiones: la factura de la pandemia para las enfermeras

“Hay muchas bajas laborales, quien no está de baja está con algún tratamiento ansiolítico. La pandemia pasó factura y sigue pasando. A ver cómo transcurre el verano”. Son palabras de Emma Rodríguez, secretaria provincial del sindicato de enfermería SATSE en Pontevedra.

La enfermera hace balance de cómo han sido los más de dos años de pandemia para este colectivo profesional, que ha estado en primera línea con los pacientes y que lo sigue estando. Este esfuerzo tan grande les pasa a hora factura, porque el ritmo se ha suavizado, pero las medidas de prevención y el coronavirus siguen ahí.

“Cuando tú vives una situación en la que se necesita el cien por cien, lo das. El problema es cuando pasa esa situación, que es cuando a ti te da ese bajón, ese decir, ya no puedo más. Hemos estado más de dos años tirando muy fuerte. Se nos pide ese esfuerzo porque seguimos a dos aguas”, explica, para añadir que “no hay la misma situación del COVID, pero seguimos con una serie de medidas que aplicar, lo que provoca una sobrecarga de trabajo”.

Lo que es el paciente en sí no suele tener episodios de agresión, son los familiares

Precisamente, el sindicato hizo público estos días un informe del que se desprende que ocho de cada diez enfermeras gallegas fueron agredidas, verbal o físicamente, durante el desempeño de su labor asistencial y de cuidados en un centro sanitario o sociosanitario durante la pandemia.

Emma Rodríguez confirma que son datos extrapolables al área sanitaria de Pontevedra y O Salnés y matiza que “son más agresiones verbales, no tanto físicas”. “Ha habido un gran aumento, antes andábamos por un 25 o 30% de las físicas y ahora más. No es una paliza, pero puede ser un empujón, un portazo… Es un contacto físico, al fin y al cabo”, subraya.

“Por el tipo de trabajo que tenemos a veces los disculpamos, por ejemplo cuando tienes al paciente desorientado, está agresivo porque tiene una patología de base. Es una agresión en la que también lo pasas mal, a nadie le gusta que lo agredan, pero no lo denuncias tanto porque tiene unas circunstancias determinadas”, indica.

Sobre todo ocurre en Urgencias, donde la atención no se realiza por orden de llegada, sino por gravedad

Según la encuesta de SATSE, la mayoría de las agresiones se dan en los servicios hospitalarios.

“Lo que es el paciente en sí no suele tener episodios de agresión, son los familiares. A veces lo pasas realmente mal. Muchas veces son porque les dices lo que no quieren escuchar o porque son personas que quieren ser las primeras en ser atendidas. Sobre todo ocurre en Urgencias, donde la atención no se realiza por orden de llegada, sino por gravedad”, asegura la secretaria provincial del sindicato en Pontevedra.

“Situaciones de tensión las tenemos todos, pero hay que saber controlarlas para que no deriven en agresión”, considera.

Rodríguez reconoce que es evidente un aumento en las agresiones a los profesionales de enfermería, pero que ya se venía produciendo en los últimos años. “Desde hace diez años hay más agresiones y es un aumento constante. Con el COVID hay más, pero sigue la línea. También porque se denuncian más y la sobrecarga asistencial también influye, porque somos menos para atender a más gente. Al no ser capaces de ser lo suficientemente ágiles se provocan situaciones de tensión”, resume.

Respecto al hecho de que las enfermeras sean las más afectadas por episodios de violencia en el ámbito sanitario, aclara que es “porque somos las más numerosas”. Tras ellas se sitúan los médicos y el personal de servicios generales, los PSX, que viven momentos duros de tensión en cita previa.

En cuanto a la cuestión de ser mujer, matiza que, por lo general, “la agresión física va más hacia el hombre y la verbal a la mujer”.