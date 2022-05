As concelleiras de Dinamización Lingüística, Marga Caldas , e de Cultura e Educación, Raquel Rodríguez, mantiveron esta semana unha reunión co secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García Gómez, para traballar, de xeito conxunto coa Xunta no impulso de iniciativas que sirvan para vincular a promoción e o uso da lingua galega con eventos que neste 2022 adquiren un protagonismo especial, como son os 50 anos da declaración de Conxunto Histórico do núcleo de Combarro ou a XXX edición do Certame Literario Xaime Illa Couto.