A Concellería de Benestar Social e Mocidade, dirixida por Rosa Fernández, impulsa un obradoiro para axudar ás persoas maiores a familiarizarse co uso de novas tecnoloxías, como teléfonos móbiles ou ordenadores.

Estas citas desenvolveranse no Centro Cultural Xaime Illa, na parroquia de Raxó, todos os mércores, en horario comprendido entre as 17.00 e as 19.00 horas. A inscrición é gratuíta e se lle dará prioridade á veciñanza de Poio. As anotacións poden realizarse chamando á Casa Rosada (986872401).