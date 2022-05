El Concello de Sanxenxo afronta el derribo de un edificio de apartamentos turísticos en Canelas

El Concello de Sanxenxo ha abierto el proceso de licitación de unas obras para derribar un edificio emplazado en Canelas y dedicado a apartamentos turísticos. Estos trabajos, valorados en unos 270.000 euros, responden a un auto judicial de noviembre pasado, que ordena al Concello a asumir la ejecución subsidiaria de la demolición antes del 30 de agosto próximo. Esta licitación se tramita, por tanto, por la vía de urgencia.

El edificio afectado consta de dos sótanos, bajo, dos plantas y aprovechamiento bajo cubierta y parte de su estructura no está amparada por la licencia otorgada hace casi dos décadas y el primer proyecto de demolición se remonta a marzo de 2012, hace diez años.

La documentación de este concurso detalla que “existía como mínimo una planta bajo cubierta que no se correspondía con el proyecto de ejecución” y la superficie de demolición es de casi 4.000 metros cuadrados. Se añade que “el edificio objeto de este proyecto obtuvo licencia municipal en básico el 26 de noviembre de 2004 y en julio de 2011 se presentó el Proyecto Básico de Legalización en el que se recogen las modificaciones que el edificio sufrió durante su construcción, respecto de la licencia obtenida. Los cambios más sustanciales respecto de la licencia obtenida, son la ampliación de las plantas sótano, la adición de la planta bajo cubierta, y pequeños cambios de distribución interior. También se añadió unas escaleras metálicas exteriores, para el cumplimiento de la normativa de incendios”.

El inmueble tiene una antigüedad de catorce años aproximadamente y “aparentemente, se trata de una edificación prácticamente nueva, que se considera que se encuentra en perfecto estado de conservación y totalmente terminada para poder desarrollar su uso”. Los redactores del plan de derribo señalan que “solo se ha podido verificar su estado exterior realizando una revisión visual desde la calle, y no se ha podido acceder a la edificación para comprobar su estado y verificar materiales, acabados y sistema constructivos. Como no se ha tenido acceso al edificio para poder verificar superficie, distribución, uso, etc., se realiza el proyecto de demolición del edificio descrito en el proyecto básico de legalización al que se ha tenido acceso, y se incluye en la medición una partida de imprevistos que posibles variaciones. Según el proyecto, la edificación dispone de dos plantas sótano dedicada a garaje, planta baja dedicada a recepción y apartamentos turísticos, dos plantas y el ático dedicadas a apartamentos turísticos. La parcela que acoge la edificación, dispone de dos accesos desde vía pública”.

Los servicios urbanísticos con los que cuenta la parcela son: abastecimiento de agua potable; Evacuación de aguas residuales a la Red Municipal de Saneamiento; Evacuación de aguas pluviales a la Red Municipal de Saneamiento; Suministro de energía eléctrica; Suministro de red de telefonía y telecomunicaciones; y Acceso rodado por vía pública.

La superficie de parcela total es de 4.691,92 m² y cada sótano supera los 900 m², mientras que la superficie construida de la planta baja es de 528,23 m², algo más que las dos plantas superiores, mientras que el ático suma 487,49 m² más. El acceso a la obra se proyecta a través de la calle Rúa de Anovados o a través del camino que se dispone al norte de la parcela.