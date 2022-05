La Xunta defiende la concesión de captación de agua de Ence en el Lérez, que ha bajado su caudal

La directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez López, defendió la gestión de la concesión de captación de agua de la empresa Ence en el río Lérez que, de acuerdo a las nuevas normativas, “ha bajado desde los 1,5 metros cúbicos por segundo hasta los 0,6 metros cúbicos por segundo”.

López hizo estas declaraciones en respuesta a una pregunta formulada por el diputado de Infraestruturas e Medio Ambiente del BNG, Luís Bará, sobre las condiciones de la concesión de la captación de agua de Ence en el río Lérez.

Según ha explicado la representante autonómica, se había permitido a Ence el aprovechamiento del Lérez para uso industrial con un máximo de 1,5 metros cúbicos por segundo. La concesión, otorgada como máximo por 65 años, estará vigente hasta el 21 de diciembre de 2043, pero ahora “con nuevas normas establecidas en la remodelación concesional”. Esta modificación –explica López– estuvo motivada “por la constante preocupación de suministrar agua de calidad y en cantidad, sobre todo ante la evidencia del cambio climático”.

Además, a raíz de la sequía de 2017, se solicitó un requerimiento a Ence para “saber los consumos reales de la planta”. Tras los estudios, se redujo la captación hasta el 0,6 metros cúbicos por segundo.

Respecto al coeficiente de vertido, la directora de Augas de Galicia señaló que “no se cobra si no se presta”. “Ence tiene su propio servicio de depuración, no vierte a ninguna EDAR (estación depuradora) de Galicia, así que no paga”, ha explicado.

"Uno de los ayuntamientos que no respondió fue el de Pontevedra"

Por otra parte, López ha recordado que las Administraciones públicas deberían haberse sometido a auditorías por las concesiones, y publicar los resultados en sus páginas webs. “Una vez finalizados los plazos, el 4 de marzo remití cartas a las Administraciones solicitando la información. 45 contestaron y solo alrededor de 20 tenían información”, ha lamentado, señalando que uno de los ayuntamientos que no respondió fue el de Pontevedra.

A la directora autonómica le “sorprende” el gran interés de las comunidades usuarias y el “desinterés” de los ayuntamientos. “Volveremos a requerir información, pero luego entraremos en fase sancionadora”, ha advertido.

López ha lamentado también que las diputaciones no apoyen a los municipios de 20.000 habitantes a este respecto, “cuando deberían hacerlo”. “No cuentan ni con presupuestos para ello. Solo la Diputación de Ourense cuenta con un sistema de apoyo”, dijo.

BNG

El BNG expuso tras la comisión que Teresa Gutiérrez confirmó la imposición de sanciones por el incumplimiento de la Ley del año 2019 sobre la garantía de abastecimiento en episodios de sequía, tanto del deber por parte de los ayuntamientos de realizar auditorías y planes para reducir las pérdidas por debajo del 20%, como por parte de las comunidades de aguas para instalar contadores homologados, en el plazo de un año.

Para Luis Bará, existe un déficit de información de la Xunta a los municipios y comunidades de aguas sobre las ayudas, quedando sin ejecutar un gran parte de este gasto. A juicio del nacionalista, las afirmaciones de la responsable de Augas de Galicia constatan “esta falta de información de la Xunta” que incide muy negativamente en el conocimiento de los deberes de las comunidades de aguas.

Los trabajadores reclaman la mesa de diálogo

Representantes sindicales y trabajadores de Ence se concentraron ayer ante de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, para demandar la convocatoria de la Mesa de Diálogo prometida por el Ministerio de Transición Ecológica con las partes implicadas. Antonio Lafuente, presidente del comité de empresa de fábrica, recordó que la promesa del Gobierno era celebrar la nueva reunión a finales del pasado abril, en la que deberían presentarse los informes y la documentación. En el momento de celebrarse la concentración de ayer no habían recibido respuesta. El portavoz de los trabajadores también indicó que no tienen ninguna información sobre la decisión del Gobierno de encargar a la empresa pública Tragsa la búsqueda de suelo industrial en Galicia para un posible traslado de la fábrica de Lourizán.