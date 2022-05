Una multa de 180 euros zanja el escrache de los trabajadores de Ence al Concello

Finalmente, no fue necesario juicio y el trabajador, Ramiro Cerdeira salía entre aplausos de la Audiencia para comunicar a sus compañeros que había llegado a un acuerdo con la Fiscalía para eliminar de la acusación el delito de atentado y rebajarlo a un delito de leve de falta de respeto a la autoridad por el que aceptó una multa de 180 euros que zanjó en ese mismo momento.

Visiblemente emocionado por el apoyo de sus compañeros de la fábrica, Cerdeira dejó claro que “vamos a seguir defendiendo nuestros puestos de trabajo y el pan de nuestros hijos”. Considera que este acuerdo con la Fiscalía demuestra que “no soy ningún delincuente”, “el coche no tenía ningún daños y no le hice mal a nadie” y que fueron unos hechos enmarcados “en el conflicto laboral que tenemos” por la continuidad “de esta fábrica que nos da la vida a todos los que estamos aquí y a mucha más gente”.

A la salida de la Audiencia, Cerdeira dijo que ahora queda “tranquilo”, sin la amenaza de la petición de un año de cárcel que pesaba sobre él y tras dar carpetazo a este asunto judicial.

Los miembros de Comisiones Obreras no ahorraron en críticas al alcalde de Pontevedra. La pancarta que sostenían los trabajadores rezaba: “Non a represión de Lores contra @s traballador@s de Ence”.

Amelia Pérez aseguró que “es lamentable que tengamos que estar aquí hoy por defender los puestos de los trabajadores” y que “una autoridad política monte este numerito con estas denuncias” de tal forma que “parece que molesta que defendamos nuestros puestos de trabajo”. “No vamos a tolerar ni vamos a normalizar que se criminalicen nuestras actuaciones”, ha remachado la secretaria general de CC OO en Galicia.

Ana Cedeira, presidenta del comité de oficinas de Ence, también fue crítica con el alcalde: “Estamos sufriendo ataques continuamente por parte del ayuntamiento y del Gobierno central, pero sobre todo del Concello, insultándonos, llamándonos Enceborroka, y la gota que ha colmado el vaso es que intentasen meter en la cárcel a un delegado del comité de empresa en la cárcel”, afirmó. “Vamos a seguir saliendo a la calle y defendiendo nuestros puestos de trabajo”, finalizó. “Por muchas actuaciones barriobajeras que hagan no nos van a parar”, adelantó Cedeira, quien confirmó que hay convocada una manifestación para el próximo 27 de mayo entre la fábrica y el Puerto de Marín para agradecer a esta entidad que promueva la adscripción de los terrenos de la pastera, algo que para Cedeira es una solución legal viable para que la fábrica de celulosas pueda seguir en Lourizán.

Lores: “Yo no tuve ninguna participación en esto más que aguantar insultos”

El alcalde de Pontevedra, respecto al juicio que tenía previsto celebrarse ayer en la Audiencia de Pontevedra quiso “dejar claro” dos aspectos. En primer lugar, recordó que aquel 11 de marzo del pasado año “hubo un grupo de personas que entraron en el Concello y que no estaban autorizadas para entrar”. “Insultaron, gritaron e interrumpieron el funcionamiento normal del ayuntamiento”, añadió, por lo que “la Policía Local tomó nota de esos hechos y los puso en conocimiento de la Fiscalía”. Así que, con énfasis, recalcó que “yo no tuve ninguna más participación en este asunto más que aguantar los insultos y que me persiguieran por media Pontevedra y en la entrada del aparcamiento”. “Se está diciendo que hay una denuncia del alcalde y eso es mentira, mentira y mentira”, subrayó Lores.

“Enceborroka”

“Ellos fueron responsables de lo que hicieron y ahora la Justicia debe decidir”, añadió. “La Policía Local cumplió con su deber”, prosiguió antes de advertir “que nosotros seguiremos cumpliendo con el nuestro que es defender los derechos de los vecinos de Pontevedra, el medio ambiente y la ría y no van a impedir que lo sigamos haciendo por muchas amenazas que haya por parte de esta Enceborroka”. El alcalde insistió en que no renunciará “al derecho que tienen los vecinos de Pontevedra a recuperar su ría” y a “que se cumpla la ley” defendiendo esto “hasta el último momento”.