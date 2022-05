Fanpa y Concello aplazan a una nueva reunión el acuerdo sobre el Ludoverán

La reunión entre la Federación de ANPA de centros públicos de Pontevedra, Fanpa, y el concelleiro de Educación, Tino Fernández, concluyó ayer sin acuerdo respecto a la celebración este año del “Ludoverán”, el programa de conciliación familiar con actividades educativas y de ocio al que pueden acudir durante las vacaciones de verano niños de entre tres y doce años.

Ambas partes volverán a reunirse a finales de esta semana o inicios de la próxima, aunque el tiempo apremia, ya que a estas alturas de la primavera ya tenía que haber una propuesta en firme de las empresas e iniciarse el proceso de inscripción de los pequeños.

El punto de desacuerdo entre la Fanpa y el Concello es, básicamente, de carácter económico, tal y como adelantó FARO esta semana, ya que el convenio de colaboración lleva al menos siete años congelado en 55.000 euros, que son los que aporta la Concellería de Educación al programa, en el que las familias también tienen que pagar una parte por niño y turnos. Desde la Fanpa aseguran que esta cantidad es insuficiente y que no hay ninguna empresa a la que le compense presentar una oferta. Por su parte, Fernández reconoce que el programa cumple una función importante en la conciliación de las familias en un período no lectivo, y que espera que haya un acercamiento de posturas.

El Concello está interesado en que las ludotecas sigan funcionando en Pontevedra; es un elemento de conciliación muy valioso Tino Fernández - Concelleiro de Educación

“Expusimos la posibilidad de un incremento pasando de 55.000 euros a 95.000. A ellos les parece insuficiente y nosotros lo que pretendemos es seguir negociando a lo largo de esta semana. Probablemente tendremos otra a finales de esta semana o principios de la que viene para acercar posturas”, aseguró ayer tras la reunión con representantes de la Fanpa.

Reconoció que “el Concello está interesado en que las ludotecas sigan funcionando en Pontevedra”. “Es un elemento de conciliación muy valioso. Creo que somos pioneros en ello, pero también tenemos nuestras limitaciones presupuestarias y además de las ludotecas tiene que ver otras cosas. El dinero que se invierte en una cosa hay que sacarlo de otra. Hay que equilibrar las necesidades”, subrayó.

“Aunque las posturas no están cercanas, tampoco se rompieron las negociaciones, así que seguimos trabajando para encontrar una solución tanto para este verano como para el que viene”, añadió.

Consideró que el incremento económico propuesto es “muy sustancioso” y deseó “que tengamos otra propuesta a finales de esta semana o principios de la próxima, tanto por nuestra parte como por la de ellos que nos permita desbloquear la situación porque el interés es que las ludotecas pervivan”.

Ya no tenemos ni capacidad de tener empresas que nos oferten porque el margen económico que les estaba quedando no les justifica el esfuerzo Rogelio Carballo - Presidente de la Fanpa

Por su parte, Rogelio Carballo, presidente de la Fanpa, confesó tras el encuentro que “la situación está difícil, congelada en el gasto en las ludotecas desde hace más de siete años”. “A lo largo de este tiempo las familias han sufrido incrementos de más del 150%. En estas circunstancias es evidente que nosotros no podemos hacer absolutamente nada más respecto a este convenio y por eso hemos renunciado a él, ya no tenemos ni capacidad de tener empresas que nos oferten porque el margen económico que les estaba quedando no les justifica el esfuerzo”, informó.

“Hay que recordar que nosotros cuando entramos en Fanpa teníamos 600 plazas y estamos en 2.500, cuando la Administración solo hacía ludotecas para 300 o 400 plazas”, repasó.

En este sentido, señaló que “no se trata de una cuestión de regatear, no es solo económica”.

En cualquier caso, advirtió que, hoy por hoy, “no va a haber Ludoverán, al menos no en los términos que se desarrollaba hasta ahora”. “Es imposible, porque no tenemos ningún convenio que nos obligue a hacerlo, de hecho, estamos fuera de plazo porque en 15 días deberían empezar las matrículas y no tenemos ni empresa ni nada por el estilo. Los plazos nos están ahogando y no es posible para el 20 de junio, que es cuando estábamos empezando”, dijo, para añadir que “hay una reunión a finales de esta semana esta vez y necesitamos soluciones urgentes”.