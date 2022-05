Las cofradías confían en poder sembrar este mes en la ría más de cinco millones de almeja babosa

Las tres cofradías del fondo de la ría de Pontevedra confían en recibir este mismo mes de mayo unas subvenciones de la Xunta de Galicia que les permitirán sembrar en los bancos de a flote alrededor de 5,2 millones de cría de almeja babosa. Los pósitos de San Telmo, Lourizán y Raxó solicitaron hace unos meses a la Consellería do Mar que facilitara ayudas para desarrollar varios proyectos con los que quieren mejorar sus sistemas de regeneración de los bancos marisqueros.

Estas subvenciones estarían a punto de concederse, pues las cofradías pontevedresas habrían encargado ya los lotes de almeja. “Tenemos que encargarla con antelación, porque si no, después no nos sirven y ya no llega a tiempo”, explica Iago Tomé, patrón mayor de Raxó. En la misma línea se expresó su homónima en Lourizán, Carmen Vázquez, que señala la necesidad de que la resolución se produzca lo antes posible para llegar a tiempo para la siembra. “El momento para sembrar es ahora, en el mes de mayo, mucho más tarde ya no se podrá hacer. Además, si no hablamos ya con la distribuidora y después hay mucha petición, nos quedamos sin ella”, apunta la patrona mayor, que recuerda la importancia de “prevenir lo que pueda venir”, ya que el año pasado “casi se siembra fuera de tiempo”.

Ambos coinciden en que los trámites no son fáciles y retrasan mucho su labor de siembra, por eso piden que la llegada de las ayudas se agilice todo lo posible. “Irán a bancos con poca producción, que ya están bajo mínimos, y los resultados no se verán hasta, al menos, un año y medio o dos años. Los frutos se recogen a largo plazo”, apunta Tomé.

Este es el segundo año que los pósitos solicitan subvenciones a la Consellería do Mar y las ayudas, que en un principio iban a ser de unos 15.000 euros por cofradía y que finalmente rondarán los 12.000 euros, servirán para alcanzar una cifra récord de siembra de 5,2 millones de cría de almeja babosa de 15 a 18 milímetros, repartidos entre Os Praceres (cofradía de Lourizán), Aguillóns (San Telmo) y A Brensa (Raxó). La cifra es, de todas formas, bastante similar a la del año pasado, cuando fueron en torno a los cuatro millones las sembradas.

Dos de las cofradías han solicitado tres millones de cría que se repartirán en dos partes iguales entre el canal del río Lérez –entre el muelle de Lourido y el puente de la autopista– y los cantiles de Combarro, con el objetivo de mejorar la salud de este bivalvo a consecuencia, principalmente, de un fallo en el reclutamiento de alevines que se produjo el año pasado. “Tenemos la suerte de que nuestros bancos son naturales, pero el último año, me imagino que a consecuencia de múltiples factores como el cambio climático o la contaminación, falló el reclutamiento, de ahí la necesidad de ayudas para recuperar esos bancos”, comenta Iago Tomé.

Además de las subvenciones para la siembra, los pósitos de la ría de Pontevedra solicitaron a la Consellería ayudas para perfeccionar sus sistemas de arado del fondo marino. En este sentido son un poco menos optimistas y creen que la aportación de la Xunta no llegará de forma inminente.

Se trataría, principalmente, de mejorar los sistemas de un barco de la lonja de Campelo, “modernizándolo en la medida de lo posible”. La idea es facilitar la cosecha de almeja en zonas poco productivas o de difícil acceso, removiendo el sedimento o actuando sobre los fangos y así, cuando se produzca la siembra, podrán enterrarse mejor y tener, por tanto, más facilidad para alcanzar la talla comercial.