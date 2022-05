Sánchez de Dios recibe el premio José Luis Alvite: “La libertad no puede ser descuidada”

“Hoy hay un peligro real, que limita nuestra imagen, limita nuestra credibilidad como profesionales, limita las esperanzas de estabilización democrática del país, no porque nosotros seamos importantes, sino porque si fallamos arrastramos en nuestros fallos a mucha gente”, advirtió en el Día Mundial de la Libertad de Prensa el periodista Javier Sánchez de Dios, en un acto en el que recogió el Premio de Columnismo José Luis Alvite que otorga la Asociación de Periodistas de Galicia. El veterano columnista de FARO DE VIGO, recibió este galardón en un evento celebrado en el Café Moderno de Pontevedra, rodeado de numerosos representantes de la prensa y la política gallega. Entre ellos, el vicepresidente primero de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, el alcalde de la ciudad, Miguel Anxo Fernández Lores, además del conselleiro Román Rodríguez, parlamentarios como Pedro Puy Fraga, Teresa Egerique y Corina Porro, la senadora Pilar Rojo, el exconselleiro Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, el presidente del Puerto de Marín, José Benito Suárez Costa o la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, así como antiguos compañeros de profesión como Ceferino de Blas, Juan Carlos da Silva, o Miguel Ángel Rodríguez, entre otros.

En una intervención jalonada de anécdotas de su larga trayectoria como periodista, Sánchez de Dios quiso alertar a los asistentes de los peligros que hoy en día amenazan a la libertad de prensa. Y ante sus compañeros, además de su mujer Amalia Lloria, sus hijas Patricia y Sonia (presentes en el acto), así como algunos de sus nietos, el veterano columnista quiso dejar el mensaje de que “esta será una sociedad de valores o no será nada y los valores no los regalan, no salen como las frutas en los árboles; los valores, la democracia, la libertad no puede ser descuidados. La libertad de expresión, de información no es un deber universal, es un deber que no puede en absoluto ser olvidado”, enfatizó Sánchez de Dios, quién pidió a los asistentes que defiendan estos objetivos “siempre desde el respeto”, subrayó, antes de entonar un mea culpa en nombre de la profesión y admitir que “muchas veces estamos faltando al respeto a quienes nos leen o nos escuchan, participando, incluso sin querer en una batalla que no es nuestra y que es contra nosotros” dijo, antes de defender “la verdad” con mayúsculas.

Y “sin amargura”, lamentó que hoy en día la profesión se encuentre “en segundo o tercer puesto en los estudios demoscópicos de falta de credibilidad”, lo que en opinión del veterano periodista se debe a que “no cumplimos con nuestro deber”, poniendo los hechos a disposición del que los cuenta.

Ante los representantes políticos asistentes, el veterano periodista pidió a las administraciones públicas que “sean conscientes de la importancia que tiene que los ciudadanos que leen periódicos, que escuchan radio y ven televisión sepan cuánto dinero se les dedica, porque dedicar dinero a medios de comunicación no es malo, ni siquiera reprobable, (...) pero esa transparencia que rige por ley, pero que no siempre se cumple, a veces oculta favoritismos que en la comunicación solo se explican por favores y los medios de comunicación no queremos favores, queremos algo que nos corresponde como a cualquiera que ejerce un servicio público: la ayuda necesaria para que la liberta de prensa no desaparezca”.

De Dios, que fue presentado por María Méndez, presidenta Asociación Periodistas de Galicia (APG) como “un hombre cabal, que ha peleado con denuedo” por su profesión, escuchó una divertida Laudatio de Miguel Ángel Rodríguez, quien recordó que Sánchez de Dios firmó la portada de FARO en la que anunciaba en exclusiva que José Luis Barreiro iba a entregar el Gobierno de la Xunta al PSOE en 1987, entre otros momentos de su trayectoria profesional. A Sánchez de Dios, Rodríguez pidió al finalizar su laudatio que “hay que seguir, esto no hay quien lo pare, hay que seguir adelante como sea”.

El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, cerró el acto agradeciendo al homenajeado ser un “un periodista muy institucional y muy bien informado, un periodista comprometido con Galicia”, además de ser el creador “de una nueva jerga política” que según aseguró Santalices es muy utilizada en la Cámara gallega.

Rueda destaca una carrera marcada por la “entrega” a la información

El vicepresidente primero de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, destacó el papel fundamental del periodismo de opinión en la formación de ciudadanos libres en una sociedad democrática. A su entender, los columnistas y el periodismo de opinión llevan a cabo un papel fundamental en la democracia como es el de “contextualizar y estructurar la información que les llega a los ciudadanos para que puedan hacerse una composición de lugar y crear una opinión propia, lo que les ayudará también a tomar decisiones”. Alfonso Rueda puso en valor el premio creado por la Asociación de Periodistas de Galicia por la maestría del personaje a quien homenajean, el columnista José Luis Alvite, y por la profesionalidad de la nómina de premiados a la que ahora se suma Javier Sánchez de Dios. Del periodista pontevedrés, el vicepresidente primero en funciones destacó “la entrega con la que abordó toda una carrera dedicada a la información y su trayectoria al servicio de sus lectores y oyentes”.