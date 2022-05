Os pequenos sabios de Caldas

O Concello de Caldas está a celebrar a Semana da Cultura Científica “Sabi@ Caldas” que se desenvolve do 2 ao 6 de maio. Este evento nace no ano 2017 como homenaxe a Francisco José de Caldas, científico colombiano de orixe caldense e Fillo Adoptivo de Caldas, e ten como obxectivo a divulgación da cultura científica entre os veciños e estudantes.

A actividade está organizada polo Departamento de Cultura en colaboración co Departamento de Igualdade, xa que este ano está dedicado ás mulleres científicas, por iso pasou a denominarse “Sabi@ Caldas” na honra de todas as mulleres científicas que foron silenciadas ao longo da historia.

As diferentes actividades que se desenvolven durante toda a semana son variadas. Así, hay dúas exposicións : “Premios María Josefa Wonenburguer Planells”, cedida pola Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia onde se recollen 17 paneis coas científicas galegas premiadas cada ano, no Auditorio Municipal; e a Mostra bibliográfica “ A muller na ciencia”, na Biblioteca Municipal.

Tamén figura no programa Cienca na Rúa. Arrancou o luns, continuos onte e conclúe hoxe mércores. O alumnado dos centros educativos de Caldas presentan experiencias científicas no xardín botánico, a través de mesas con exhibicións, xogos científicos, inventos, etc. Os centros educativos son: IES Aquis Celenis, CPI Alfonso VII, CEIP San Clemente de Cesar, CPR Plurilingüe La Encarnación e CPR Plurilingüe San Fermín.

Está dirixido para todo o alumnado de Primaria, ESO e Bacharelato dos distintos centros, pero ao desenvolverse na rúa, o público en xeral pode ver e participar da actividade.

Pódense ver case trinta experiencias, entre elas: Volcán en erupción, enerxías renovables, modulador de plasma, electroscopio, conecta mulleres científicas, esponxa de Menger, etc. Participan na actividade 1.110 alumnos de todos os centros.

Pola súa banda, Pequeciencia é unha actividade durante toda a semana na que se levan a cabo experimentos científicos para os máis pequenos do Centro Rural Agrupado (Saiar, Godos, San Andrés e Carracedo.

O alcalde de Caldas, Juan Manuel Rey, asegura que a Semana de la Cultura Científica “é unha oportunidade para construír entre todas e todos, dunha maneira lúdica e pedagóxica, unha sociedade mellor, máis libre e crítica, además de destacar o papel da muller na ciencia, e en galego”.