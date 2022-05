Os nenos de Pontevedra presumen de lingua

Preto de 900 rapaces da comarca, alumnos de 12 centros de Educación Infantil, Primaria e Secundaria, participaron na mañá deste mércores na posta en marcha do Correlingua 2022, un programa de promoción da lingua galega que inclúe obradoiros de escrita, música e en xeral numerosas actividades nos centros de ensino. Tamén propón en cada localidade unha carreira, que de novo non se celebrou pola pandemia.

“É un formato máis reducido deliberadamente” suliña a organización, para minimizar riscos e, especialmente, “porque cando se planificou o Correlingua non se sabían con exactitude as condicións sanitarias nesta data”. Aínda que non se celebrou a marcha, si que se desenvolveu unha gran festa colectiva na Alameda na que exerceu de condutora a actriz Isabel Risco.

De novo o Correlingua apostou por un formato mixto. Presencialmente acudiron os alumnos do CEIP San Martiño, Santo André de Xeve, Mosteiro-Meis, Parada-Campañó, Isidora Riestra de Poio, Praza Barcelos, Xunqueira II, Marcos da Portela, Frei Martín Sarmiento, IES Ponte Caldelas e Xunqueira I; e seguiron en liña o evento centos de rapaces de Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Ponte Caldelas e A Lama, entre outros concellos.

Isabel Risco saudou aos nenos e deu lectura ao manifesto elaborado nos obradoiros de escrita do Correlingua. Nel lémbrase o galego “é unha lingua que transmite unha cultura, a lingua da que veñen moitas das nosas familias, as palabras que fixeron medrar este lugar. Para outras, é unha lingua nova, a dunha terra que se convirte na súa. Por que non valoramos a lingua como facemos coas persoas, coa historia familiar, con outros bens?”.

“Amar e respectar unha lingua é tan importante como respectar a quen nos rodea. Se temos tan preto o galego…por que non me falas? Fálame”, pediu a Isabel Risco, lembrando o lema desta edición 2022 na que participarán “máis de 15.000 nenos nas distintas actividades”, destaca a organización. Ésta lamentou no arranque do programa “a falta de colaboración da Xunta na maior actividade de normalización linguística do país”.

Pola súa banda, o alcalde, Miguel Fernández Lores, deulles aos rapaces e aos seus profesores a benvida a Pontevedra e lembrou que o galego serve “para que nos entendamos con oitos de millóns de persoas no mundo”, xentes de Cabo Verde, Angola, Mozambique, Macau ou Brasil coas que podemos departir coa nosa lingua internacional.

“O galego facilítanos entender outras culturas e ,especialmente, a nosa”.... E nos une “coa nosa terra, nosos montes, árbores, paxaros e xentes, é unha lingua que nos fai más cultos, intelixentes e mellores persoas, e tamén nos da máis facilidades para falar outros idiomnas e sentirse orgulloso da nosa cultura”.

A “festa rachada total” continuou con agasallos e a música de Mekánica Rolling Band, gañadores do Cantalingua, que puxo a banda sonora a moitos, moitos bailes e risas.