Maio para disfrutar do galego

Correlingua, Xogando ando, A final do Club de Debate, Bótalle un conto!, Festival de Corais, Unha foiada en familia ou Por unha peseta, de Faia Díez e Veiro Rilo, na antiga igrexa de San Clara... O “Maio, mes da lingua” volve cunha chea de activiades para poñer en valor a nosa lingua, un programa que desta volta aposta polo formato dixital.

Con este obxectivo, habilítase a páxina web especial, www.ponte.gal/letras 22, onde se voncarán todas as actividades, segundo anunciou onte o concelleiro de Normalización Lingüística, Alberto Oubiña.

O Concello incide en que o formato en papel “queda no pasado e a aposta polo dixital é, polo tanto, un feito xa consumado que permitirá unha maior comodidade á hora de realizar inscricións, participar en certas actividades e avisar de calquera incidencia ou mudanza coa maior axilidade e celeridade posíbel”.

Habilítase a páxina web especial, www.ponte.gal/letras 22, onde se voncarán todas as actividades e ao longo de todo este mes poranse a disposición da veciñanza os fondos de libros conseguidos polo Servizo de Normalización Lingüística en Michelena 30

O concelleiro suliñou que ao longo de todo este mes poranse a disposición da veciñanza “os fondos de libros conseguidos polo Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Pontevedra durante últimos tempos. Así, en Michelena 30, na entrada principal das oficinas do Concello, será habilitado un novo armario” no que se poderán consultar e recoller los libros de diferentes autores aos que se adicaron o Día das Letras Galegas.

Doutra banda, e xa como unha referencia directa a Florencio Delgado Gurriarán, o autor homenaxeado este ano o 17 de maio, e reflexo da cultura galega no século XX, o edil de Normalización Lingüística presentou o cartel do Día das Letras Galegas 2022.

Principia un concurso especial, que se desenvolverá dentro do perfil oficial do Servizo de Normalización (https://www.instagram.com/lingua_pontevedra/) baseado na idea de adiviñar que figuras de animais aparecen representadas no cartaz do Día das Letras

A obra inclúe o nome do escritor galego e abre a porta a un concurso especial, que se desenvolverá dentro do perfil oficial do Servizo de Normalización (https://www.instagram.com/lingua_pontevedra/) baseado na idea de adiviñar que figuras de animais aparecen representadas neste cartaz, lembrando esa idea que Florencio tiña do común, entre os que se atopan os animais do país.

De cara ao Día das Letras Galegas, engadiu, farase un redeseño do cartaz presentado onte e as cinco primeiras persoas que acerten os animais representados neste e que manden as súas respostas á nomeada conta do servizo gañarán un lote de libros do autor.