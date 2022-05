La conciliación de 1.400 familias, pendiente del acuerdo entre Fanpa y Concello sobre el Ludoverán

El Ludoverán, las ludotecas de verano organizadas por la Federación de ANPA de centros públicos de Pontevedra, Fanpa, peligra seriamente este año. Se trata de una fórmula de la que las familias con niños de tres a doce años echan mano en las vacaciones estivales para poder conciliar vida personal y laboral. En estos momentos, son al menos 1.400 las que se encuentran a la espera de que este 2022 se pongan en marcha. El problema es la falta de acuerdo entre la Fanpa y la Concellería de Educación en la cantidad económica que aporta el gobierno local, y que en los últimos años ha sido de 55.000 euros. La Fanpa, organizadora de este programa, estima que son insuficientes, y eso pese a que las propias familias también hacen su aportación por niño y turnos utilizados. Si desde el Concello no se incrementa esta subvención, adaptándola a los tiempos actuales, advierten de que podrían verse obligados a prescindir de esta oferta este verano. El acuerdo depende del resultado de una reunión mañana miércoles entre ambas partes.

“Aún no sabemos qué va a pasar con el Ludoverán, porque seguimos pendientes de la subvención de la Concellería de Educación y todavía no tenemos convenio a este respecto. Ya avisamos de lo que iba a ocurrir”, se lamenta Rogelio Carballo, presidente de la Fanpa.

Tal y como explica, los 55.000 euros aportados por el departamento que dirige Tino Fernández no llegan para adaptar este servicio a los costes actuales, ya que son alrededor de 1.400 las familias en espera y “en las últimas ediciones hubo unas 2.500 plazas” distribuidas en turnos entre los últimos diez días de junio y finales de septiembre.

Hay que recordar que en el Ludoverán una parte la aporta el Concello y la otra las propias familias. “Ya le comunicamos al Concello que así no se va a poder celebrar. Con lo que incluían anteriores convenios no nos da para pagar a las empresas y ahora ya estamos fuera de plazo. Teníamos que estar ya con las ofertas de las empresas y los espacios en los colegios”, señala Carballo. “Si de esta semana no sale un acuerdo, no se celebrará Ludoverán”.

En este sentido, recuerda que el último encuentro mantenido con la Consellería de Educación tuvo lugar el pasado mes de enero. Precisamente, al ser preguntado a este respecto el concelleiro responsable, Tino Fernández, aseguró ayer a FARO que esta misma semana tendrá lugar una nueva reunión para abordar el tema. A la Fanpa se la citó para mañana miércoles.

El Ludoverán, una fórmula educativa y de ocio de conciliación importantísima para las familias pontevedresas durante las vacaciones más largas del año, supone un coste medio por niño de unos 55 euros por dos semanas de servicio. Este tipo de actividades en una empresa privada multiplicaría esta cantidad por tres, estima Rogelio Carballo, de ahí el esfuerzo de la Fanpa en lograr que el programa siga adelante.