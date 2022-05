A ACDeM Armadiña anuncia a quinta edición do ciclo de vermús literarios “Un ronsel de historias”, no que participarán, entre outras, a autora Antía Yánez, a tradutora Maite Jiménez Pérez ou a poeta Fátima Delgado. Os actos terán lugar na praciña situada na Praia do Padrón e darán comezo ás 12.30. Se o tempo non permite celebrar os encontros ao aire libre, trasladaranse ao local da asociación, o Fogar Armadiña.

Na organización do evento, a organización conta coa colaboración do Concello de Poio e mais coa complicidade da Libraría Combarro, que instalará un posto no que se poderán adquirir os libros presentados.

O programa arranca o 8 de maio con “Non penses nun elefante rosa” de Antía Yáñez (Edicións Xerais). Conduce o acto Almudena Acuña. O día 15 de maio: chega “Circe”, de Annie Vivanti, traducido por Maite Jiménez Pérez (Rinoceronte Editora). Conduce o acto Beatriz-Aranzazu Soto Caba.

O 22 de maio é a quenda de “Pil-pil y lacón con grelos” (Literarte Editorial). Participan no acto a editora María José Mielgo Busturia e as autoras Tamara Andrés, Milagros Bará, Encar Roda e Silvia Rodríguez Coladas. O ciclo finaliza o 29 de maio con “O tío Florencio”, espectáculo no que a poeta Fátima Delgado dialogará, a partir de materiais do arquivo familiar, co seu parente Florencio Delgado Gurriarán, escritor homenaxeado este ano no Día das Letras Galegas.