El movimiento obrero sale a la calle contra la pobreza y la pérdida de poder adquisitivo

El movimiento obrero de Pontevedra y comarca volvió a celebrar ayer en la calle el Primero de Mayo y, como en los últimos años, de nuevo fue imposible una manifestación unitaria de las distintas centrales sindicales. Hasta tres manifestaciones recorrieron las calles de la ciudad, la primera convocada por la CIG (quizás la más concurrida), la de CC OO y UGT (que también reunió a cientos de trabajadores) y la de la CGT.

Y eso que las reivindicaciones son muy similares en todos los casos, aunque con el foco puesto por parte de algunas centrales en cuestiones más específicas. La Confederación Intersindical Galega, por ejemplo, centraba su marcha en la lucha contra la precariedad laboral: “Contra la pobreza, políticas públicas y salarios dignos”.

Marcos Conde, secretario general de la CIG en la comarca, hacía hincapié en visibilizar en la calle “lo que es una realidad en las empresas y en los hogares” y que es “una precarización absoluta cada vez más clara que vivimos en el mundo del trabajo”.

Marcos Conde (CIG): "Estamos en un momento en el que tener trabajo no es garantía de nada, la condición de trabajador pobre está ahí"

Conde explica que es necesario levantar la vista más allá de las macrocifras económicas como las del paro y no mirar “solo si sube o si baja, sino analizar la calidad de ese empleo”. Para el responsable comarcal de la CIG, “lo que estamos viendo es que en este momento tener trabajo no es garantía de nada, la condición de trabajador y de pensionista pobre está ahí”. Aseguró que no se puede permitir que un 20% de la población gallega esté en riesgo de pobreza.

Desde la CIG piden políticas públicas desde la Xunta y el Estado “que contemplen esta realidad y la modifiquen y esto ahora mismo no está pasando”. “Como trabajadores hay que dar una respuesta en la calle”, como ocurrió ayer, “pero también en todas y cada una de las empresas cada vez que hay un conflicto, porque sabemos que hay un modelo alternativo”.

Aprovechó esto para lanzar una pulla a las otras centrales sindicales de carácter estatal y señalar que el aumento de los salarios fue de una media de un 1,7% en España el pasado año, mientras que en Galicia este incremento fue cuatro puntos mayor: “Nosotros lo tenemos claro y creemos que esto se debe a un sindicalismo combativo y reivindicativo y no pactista que es lo que está pasando en el Estado”.

Inflación

La CIG también reclamaba medidas contra la inflación que era el mensaje sobre el que hacían hincapié los sindicatos UGT y CC OO. Ramón Vidal, de UGT, recordaba que la actual situación económica, “con una inflación de más del 10% en Galicia, implica una nueva revisión de todos los convenios y sobre todo que en ellos aparezcan cláusulas de revisión salarial”. “Hasta ahora había estabilidad de los precios pero parece que esto se va a convertir en un escenario de desequilibrios constantes” y cree que se debe “garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores”. “Los mil euros de hace un mes valen hoy 900 euros a la hora de hacer cualquier cuenta”, indicaba Vidal, añadiendo que esta revisión salarial a alza será beneficiosa para las propias empresas al impedir que se retrotraiga el consumo.

Ramón Vidal (UGT): "Debemos garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores, los mil euros de hace un mes son 900 euros ahora"

A nivel global, Vidal considera que esta fecha sigue siendo “necesaria e imprescindible para todos los trabajadores y trabajadoras” y más “teniendo en cuenta las circunstancias actuales y el orden mundial en el que los patrones de las grandes multinacionales son los grandes amos y dirigen la política económica y financiera de todos los países”. “Aquellos que piensen que estamos en una situación de tranquilidad se engañan, es necesaria una situación de revolución a todos los niveles y de defender con uñas y dientes los derechos que llevamos años ganando y luchando por ellos”.

También el secretario de organización de Comisiones Obreras en la comarca, José Luis García Pedrosa, hizo alusión a esta “especulación” que se produce en los momentos de crisis y en los que “las grandes empresas y riquezas del mundo siempre acaban mejorando sus resultados y las cuentas de beneficios”. Llamó a los Gobiernos a hacer frente a esta situación.

García Pedrosa también puso el foco en la subida de la inflación y consideraba muy necesario “salir a la calle” ayer para pedir políticas a la administración que incidan en la bajada de precios.

José Luis García Pedrosa (CC OO): "La pérdida de poder adquisitivo se tiene que resolver en la negociación colectiva y la patronal no está en disposición"

El secretario de organización de CC OO considera que la herramienta para blindar a los trabajadores frente a la inflación es a través de la mejora de la negociación colectiva para incluir estas revisiones salariales que eviten la actual pérdida de poder adquisitivo. García Pedrosa advierte que la patronal “no está por la labor” y que en Pontevedra se están encontrando con multinacionales y empresas que siguen “a rajatabla el discurso de la CEOE o Cepyme de no facilitar el entendimiento” a la hora negociar los convenios y buscar fórmulas para garantizar que los salarios no se vean engullidos por el incremento del IPC.

En las marchas también había pancartas de los sindicatos del Concello pidiendo al gobierno local negociación o del comité de fábrica de Ence, pidiendo garantías y continuidad para sus puestos de trabajo, entre otras.