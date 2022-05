La líder del PSOE de Sanxenxo, Ainhoa Fervenza, ve una buena noticia que el Concello haya incorporado la reactivación del centro de interpretación de As Telleiras a los fondos Next Generation. No obstante, la socialista recuerda que antes de echar de esas instalaciones al Banco de Alimentos, que opera ahora allí, es necesario buscar otras instalaciones a este colectivo y que reúnan unas condiciones indispensables para el buen funcionamiento de esta asociación como el acceso a camiones, amplitud, intimidad, entre otras.