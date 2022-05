“El campus tiene que crecer y los terrenos de Tafisa son los adecuados”

A escasos días de que se lleve a cabo la votación de la candidatura única –H2040– al rectorado de la Universidade de Vigo, Eva Lantarón, la persona elegida por Pachi Reigosa para tomar las riendas del vicerrectorado del Campus de Pontevedra, comparte con FARO sus impresiones sobre lo que está en juego en esta campaña electoral y el futuro de la institución académica en la ciudad de Pontevedra.

–¿Qué ocurrirá en el proceso electoral si la candidatura única no logra los votos para prosperar?

–En el caso de que no ganase esta candidatura, evidentemente ya nos pondría en una situación de debilidad con respecto a las otras dos universidades. Además, un rector en funciones, que es como quedaría la situación hasta una nueva convocatoria electoral, no tiene fuerza de negociación y hay muchas gestiones que no las puede hacer al no ser el rector electo en ese momento.

–¿Cuándo y cómo va a estar operativo el Grao en Deseño?

–Es algo que depende del vicerrectorado de Profesorado, que está llevando toda la gestión con la Xunta para evitar mayores retrasos en la implantación. Hay un Real Decreto que ha ralentizado su puesta en marcha y Profesorado está haciendo todas las gestiones posibles para que haya una moratoria o se establezcan las medidas para implantarlo lo antes posible y que dé comienzo el próximo curso. Dará comienzo en el edificio de Benito Corbal y en el plan de infraestructuras está previsto que se haga un nuevo edificio si, como decía antes, se consigue la financiación en las negociaciones que tiene que haber con la Xunta.

–La candidatura de la que forma parte tiene como eslogan A Universidade das Persoas. ¿Qué significa exactamente y cómo se va a poder ver reflejado en Pontevedra?

–Es un lema que engloba a toda la universidad, no a un campus en particular. Es una apuesta por integrar y reconocer a cada uno de los colectivos universitarios, tanto PDI (personal docente e investigador) como PAS (personal de administración y servicios), así como el alumnado. Esto va a seguir teniendo continuidad. Ha habido diferentes acciones encaminadas a mejorar las condiciones de las personas que trabajan en la Universidade de Vigo y de los receptores de los servicios de la universidad, como el alumnado. Es un eslogan idóneo y que refleja muy bien la política de este gobierno.

Uno de los puntos clave de la candidatura es la presencia femenina, abogando por reducir la brecha salarial y facilitar la conciliación. ¿Cómo se va a adaptar Pontevedra a eso?

–Una de las medidas estrella es la conciliación, tanto del PDI como del PAS. Las ayudas para que no haya una merma de lo que es la investigación en las mujeres del PDI que han sido madres o que vayan a serlo. Todo lo que se haga en esta línea es aportar, porque entre hombres y mujeres no hay diferencias de capacidad. Sí que hay diferencias en cuanto a dedicación al entorno familiar. Si esto merma la capacidad de evolución dentro del trabajo, con esta serie de medidas que se llevan en la candidatura, lo que hace es que esta brecha sea menor.

–Usted se encuentra en su tercer mandato como decana de Fisioterapia. ¿Cómo se dio la situación para su candidatura al vicerrectorado?

–La verdad es que me pilló por sorpresa que pensasen en mí como candidata, porque somos una facultad pequeña y la movilización a nivel electoral y político no es excesiva en ese aspecto. Las razones te las tendría que contar Pachi [Reigosa]. Supongo que el trabajo realizado en la facultad durante estos años habrá tenido algo que ver. Me siento muy contenta por la apuesta por nuestra facultad y por mí en particular. Desde el principio pensé en cómo podría influir esto en mi centro al ser decana, por ver cómo podía quedar lo que es la Facultade de Fisioterapia en caso de que hubiese un cambio.

–¿Compaginar ambos cargos es incompatible?

–Sí. También soy presidenta de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Fisioterapia. Ahí sí que no es incompatible. Habrá que valorar si es conveniente seguir en esa presidencia o qué pasos se darían a continuación.

–En definitiva, es una votación vital para el campus a corto, medio y largo plazo. –Aunque sea una candidatura única, hay que acudir a las urnas y reforzarla con un sí. Porque eso refuerza a su vez a la institución y a su capacidad de negociación. Tener esa fuerza de ser avalado por tu comunidad, por el alumnado, con un sí, te da otro estatus a la hora de negociar con la Xunta en este momento, que es el plan de inversión y el plan de infraestructuras, con la Consellería de Facenda y con Universidades. Es primordial negociar con fuerza. En cuanto a esas negociaciones sobre infraestructuras, los terrenos de Tafisa son la piedra angular. –Las infraestructuras son necesarias en este campus. A Xunqueira no tiene terrenos por donde la universidad pueda crecer. Tiene que crecer por algún lugar y esos terrenos son los apropiados. Se han hecho negociaciones con el Concello para los terrenos de Tafisa y tenemos que agradecerles que lo hayan hecho sin ninguna contraprestación. A partir de ahí, se pretende obtener fondos con el propósito de construir los edificios del Grao en Deseño y Dirección e Xestión Pública, además de laboratorios que se precisan para la Facultade de Belas Artes. Estas negociaciones todavía están pendientes de realizarse con la Xunta, a la espera también del resultado electoral. La Xunta quiere trabajar con el rector electo durante los próximos años.