“Tenemos la mitad de los técnicos de FP que necesitamos, faltan transportistas, instaladores...”

La secretaria general de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Clara Sanz, incide en que “éste es el momento del cambio en la sociedad española” en su modo de enfocar la FP, que experimentará una gran transformación en los próximos años para responder a la demanda real del empleo.

–La nueva Ley Orgánica de Formación Profesional introduce grandes cambios…

–Realmente la nueva ley era imprescindible porque era necesario adaptar el sistema de Formación Profesional a las nuevas necesidades de la realidad laboral. La última ley de FP era del año 2022 y en 20 años el mundo del trabajo es completamente diferente, y cada vez más. De lo que se trataba es de hacer realidad una necesidad: ahora mismo el mundo del trabajo es completamente distinto, estamos en la cuarta revolución industrial, los tipos de trabajo y lo que genera empleo no son lo mismo, ni siquiera que hace 5 años y las empresas nos están demandando cada vez más perfiles profesionales que antes no existían. Y también hay que dar respuesta a la necesidad de permanentemente adaptarse y estarse formando a lo largo de toda la trayectoria profesional, porque si no una persona por muy bien formada que esté pierde la empleabilidad. Necesitábamos una ley que creara un sistema completamente ágil, flexible, adaptado a las necesidades que van surgiendo de manera inmediata, muy próximo a la empresa, para darle los perfiles profesionales que necesitan.

–¿Cómo va a ser la FP del futuro?

–Tiene tres elementos fundamentales. Por una parte está efectivamente lo que entendemos por formación, las ofertas formativas, pero también tiene otros dos elementos muy importantes: la orientación profesional y la acreditación de competencias profesionales cuando éstas se han adquirido a través de la experiencia profesional, sin haber estudiado.

–¿Cómo cambian las ofertas formativas?

–Lo primero que hemos hecho es unificar en un sistema integral lo que antes en España eran dos sistemas, porque teníamos la FP para los jóvenes, que tenía que ver con el sistema educativo, y por otra parte la formación de los trabajadores, lo que llamábamos la formación profesional para el empleo. Ahora mismo ya todo eso se ha incorporado a un único sistema, de tal manera que lo que hacemos es presentar muchas ofertas de formación, de distintos tamaños pero de modo que siempre sumando, desde las más pequeñas hasta las más grandes, puedes ir ascendiendo por una especie de escalera de formación hasta donde cada uno necesite. De tal manera que alguien de 19 o 17 años puede plantearse hacer una formación de dos años, pero probablemente una persona de 50, que ya está trabajando y lo que quiere es formarse porque ve que en su puesto de trabajo están haciendo otras tareas o ve que ha de cambiar de vía profesional, marcharse a otro sector. Habrá que darle una formación compatible con su vida personal y laboral.

–En esta formación se da un papel destacado a las empresas

–Será una formación muy apegada a la empresa. Cualquier persona que haga FP necesariamente tendrá que haber pasado por la empresa, es fundamental. Necesitamos a la empresa para tener una FP de calidad. Y también será una FP donde la innovación, la investigación aplicada, el emprendimiento, la digitalización y la sostenibilidad van a ser elementos fundamentales de cualquier formación, pero no solo de lo que estamos pensando de profesiones novedosas vinculadas a lo digital, sino en cualquier sector, porque sea el que sea los profesionales necesitan saber cómo la digitalización ha cambiado su sector y como va a seguir haciéndolo más todavía. Y eso vale para la agricultura, la atención sanitaria o cualquier otro ámbito.

–Insiste en que la nueva FP será clave para mejorar la competitividad

–Yo diría que la formación profesional es el elemento, la herramienta, tanto de acceso a un empleo con un buen salario y posibilidades de progreso. Y también es la herramienta para el crecimiento, la competitividad y la productividad de las empresas, que necesitan realmente profesionales que ahora mismo no encuentran.

–He leído que los alumnos que concluyen sus estudios de FP registran las tasas más elevadas de inserción laboral en España ¿es el gran laboratorio del empleo?

–Exacto. Es verdad que todas las previsiones, todos los estudios que estamos haciendo a nivel de la Unión Europea, porque prácticamente todos los países tienen la misma situación, apuntan a que como mínimo la mitad de los puestos de trabajo requerirá de cualificación intermedia, que son los técnicos y técnicos superiores de FP. En España la diferencia con otros países que están en esta misma situación es que estamos mucho más atrás porque nunca le hemos dado la importancia que requería a la formación profesional, siempre la hemos entendido como una vía de segunda categoría, no una vía de éxito como en otros países y como es.

–¿Cómo es de importante ese déficit de técnicos formados en la FP?

–Ahora mismo tenemos la mitad de las personas formadas en esas cualificaciones intermedias de las que necesitamos, de ahí que falten transportistas, instaladores de paneles solares, programadores… En todos los sectores, en todos, nos encontramos con un desempleo juvenil alto y sin embargo las empresas no encuentran los trabajadores que necesitan y tienen los puestos vacíos. Era imprescindible la nueva FP, yo no diría como un objetivo del Ministerio de Educación y Formación Profesional, sino como un objetivo a nivel de Estado, porque depende de esto nuestra economía. Si no conseguimos que la gente que no tiene cualificación, que no está formada, se forme más vamos a tener una bolsa de gente en desempleo y el cuerpo de los técnicos intermedios, que es la FP, estrangulada, como tenemos ahora, cuando realmente son el músculo de cualquier empresa, con lo que necesitamos ensanchar.