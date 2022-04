El área sube a 170 contagios diarios de COVID desde que se retiró la mascarilla en interiores

La obligación de utilizar la mascarilla en interiores, salvo algunas excepciones, se retiró el pasado 20 de abril. Ese día, el Sergas tenía contabilizados en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés 1.432 casos activos oficiales con COVID, con una media en las semanas previas de unos 120 contagios diarios. En los nueve días transcurridos desde aquella retirada del tapabocas, el número de enfermos ha subido a 1.978. Son 546 más, lo que supone un aumento próximo al 40% en este corto periodo. Pero resulta aún más llamativa la evolución de los nuevos contagios, ya que en nueve jornadas se han registrado 1.520 enfermos detectados por el Sergas, a una media de 170 cada día. Además, hay que tener en cuenta que muchos de las infecciones, en especial en los casos leves, no se incluyen en el listado oficial al detectarse mediante autotest en el domicilio del afectado. Por ello, los casi 2.000 enfermos activos actuales son previsiblemente bastantes más.

En cuanto a la hospitalización, el aumento no es tan elevado, pero si significativa, lo que induce a pensar que la mayor parte de los contagiados presentan síntomas leves que no necesitan atención específica. El pasado 6 de abril el Sergas contabilizaba 56 enfermos en planta y uno en la UCI. Cuando se retiró la mascarilla, el 20 de este mes, ya eran 81 atendidos en planta y dos eran enfermos críticos. En las nueve jornadas transcurridas desde entonces la cifra se ha elevado en 16 personas más, todas ellas ingresadas en planta.

El número de fallecidos se mantiene desde hace unos días en 277 víctimas mortales, de las que 48 corresponden a este año. De ellos, 30 se produjeron en los dos primeros meses del año. El balance de ayer del Sergas señalaba que hubo 189 nuevos contagios y el número de casos activos aumentó en 88. A día de hoy hay 64.715 personas curadas, con un aumento de 101 en las últimas 24 horas.

La influencia del uso de la mascarilla en la evolución de la incidencia del COVID en el área sanitaria de Pontevedra tras más de dos años de pandemia divide a la comunidad médica. En las páginas de FARO el jefe de Neumología del CHOP Adolfo Baloira comentaba, el mismo día en que se eliminaba la obligación de su uso, que “estamos en una buena situación, con casos muy leves”. Aunque defendía la retirada del tapabocas, sí aconsejaba a los mayores a evitar concentraciones. Ese mismo día era mucho más cauto Carlos Názara, doctor en Medicina y especialista en Medicina Interna y Medicina de Familia. A s u juicio, la decisión de retirar la obligatoriedad de la mascarilla en interiores era precipitada y responde, básicamente, a “presiones económicas”.

Decía que la mascarilla “se ha manifestado como un factor de protección contra el coronavirus y otras infecciones muy importante. ¿Qué diferencia hay entre un autobús y un bar totalmente cerrado? No tiene sentido. En un lugar cerrado y mal ventilado el riesgo es altísimo”.

Recordaba el 19 de abril que “ yo estoy diagnosticando casos y mis compañeros también. Esto es continuo, no para. La Atención Primaria está desbordada y los casos que son hospitalizados son graves. Vemos casos que tienen las tres dosis de vacuna, incluso alguno que ya las tenían y pasaron el virus y ahora lo vuelven a pasar. Es una medida precipitada. Una cosa es si hay poca gente, pero donde hay aglomeración, aunque sea en la calle, hay que utilizar la mascarilla. Una vez que está más o menos aceptada, no andes jugando. Las recomendaciones a nivel poblacional no se siguen, o prohibes o no prohibes”.

Eso sí, reconocía que “lo bueno es que la gente en Pontevedra es muy responsable, aunque en interiores se la sacan muy rápidamente. Sobre todo, hay que evitar zonas en las que hay personas fumando, ya que el humo alcanza los ocho metros y mantiene todos los virus y bacterias concentradas con partículas de saliva. La pandemia está ahí y no está ni mucho menos controlada”.

Desconvocada la huelga de limpieza hospitalaria

Los trabajadores de Acciona, concesionaria del servicio de limpieza hospitalaria de Pontevedra, han desconvocado la huelga indefinida que comenzaría el lunes al alcanzar un acuerdo con la empresa que recoge las principales reivindicaciones de la plantilla, según informa la CIG. Entre ellos, se incluye la elaboración del cuadrante anual para repartir mejor los descansos y “evitar que los empleados tengan que trabajar hasta once días seguidos como ocurre en la actualidad y el establecimiento de un plus de convenio para cobrar en un solo pago en el mes de octubre de 150 euros este año, 200 euros en 2023 y 500 en 2024”, añade el sindicato.

También se acordó un plus de absentismo, a cobrar en un pago único en octubre, de 50 euros para este año, 100 euros para 2023 y 200 euros para 2024, además de otras mejoras sociales. El preacuerdo entre el comité (integrado por CIG, CC OO y UGT) y la dirección de Acciona fue ratificado en asamblea por la mayoría de los trabajadores. Las partes han acordado firmar definitivamente el acuerdo antes del 15 de mayo. El anuncio de la desconvocatoria de la huelga llegó el mismo día en el que se daba a conocer la orden firmada por el conselleiro Julio García Comesaña, que fijaba los servicios mínimos para este paro. La orden dice que la huelga “puede implicar niveles de contaminación que pondrían en riesgo la salud tanto de las personas enfermas y usuarias como de los profesionales” y subraya que la incidencia del COVID acentúa aún más disponer de servicios mínimos, que finalmente no serán necesarios. Así, se establece que, en días laborables, en determinadas área tendría que trabajar el personal preciso para garantizar el 100% de las presencias y prestación de limpieza habituales en la actualidad”., mientras que en otras sería el 70% y en las demás, el 50%. Los domingos y días festivos tendría que trabajar “el personal preciso para garantizar el 100 % de las presencias y prestación de limpieza habituales en dichos días”.