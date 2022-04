La Comisión de Fiestas de Cantodarea anunció que la celebración de las tradicionales verbenas de las fiestas de San Xosé Obreiro se realizará en la plaza do Regueiro en lugar de en el Parque Azul. La decisión llegó tras conocerse que el órgano encargado de las fiestas solicitó al Concello de Pontevedra la cesión de la parte que les corresponde de la plaza, pero finalmente no se llegó a un acuerdo al no certificarse la seguridad de las atracciones de feria que allí se iban a instalar, como exigía el gobierno capitalino.

Ante la negativa, no se instalaron todas las atracciones, lo que hizo que el espacio de la Praza Marqués de Valterra quedase libre y las orquestas fuesen trasladadas desde el Parque Azul. El resto de la programación elaborada para las fiestas de Cantodarea se mantiene, salvo la procesión del domingo. La comisión de fiestas dice no compartir la decisión del párroco. La apertura del programa fue ayer, en el Auditorio María de Román en las escaleras del Outeiro, con actuaciones de Bloco Maracumbe, Arte y Maña, el gaiteiro Toni, Pandereiteiras de Trompos os Pés, los Cantores Tradicionais de Moaña e Ignacio, Mayka y Manolo Pintos. Hoy, los vecinos de Cantodarea podrán disfrutar, a partir de las 19.30 horas, del pasacalles a cargo de Os de Marín y la charanga Os Jalácticos, así como de la tirada de bombas de palenque. Acto seguido, a las 19.45 horas, tendrá lugar en la capilla la II Xuntanza de Corales San Xosé, con la Coral Sociocomunitaria y Lembranzas. Para cerrar la jornada festiva, a las 21.30 horas se celebrará la verbena con el grupo Claxxon y la orquesta Os Satélites. Mañana, la programación contará con dos actividades de carácter deportivo, con el torneo de baloncesto 3x3 Cantodarea Basket, que se disputará en el Parque Azul en jornada de mañana y tarde, además de la exhibición de kickboxing que realizará el ABP a partir de las 18.00 horas. El domingo, a las 10.00 horas habrá una tirada de bombas de palenque y un pasacalles con desfile a las 10.30, con los grupos Os Chaneiros, Trompos os Pés, Pousos da Area, Airiños de San Xulián y la banda de música Musimarín. Habrá una misa solemne a las 12.00 horas en la capilla de San Xosé y a las 13.00 horas, una exhibición de folclore gallego en la Praza do Regueiro. A las 18.00 horas, contarán con un pasacalles de Axé Bahía y verbena nocturna con las orquestas New York y París de Noia. El 1 de mayo está previsto un pasacalles a cargo de la Banda de Música de Meaño, que tendrá lugar a las 19.30 horas.