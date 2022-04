Las obras del vial perimetral del Gran Montecelo empezarán en el mes de mayo

Las obras para la construcción del vial perimetral del Gran Montecelo comenzarán, salvo contratiempos de última hora, este próximo mes de mayo. Así lo apuntó el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, que calcula que los trámites administrativos se completarán en el plazo de una semana o diez días. El Concello está pendiente de firmar el acta de replanteo de estos trabajos y de la probación por parte de la Xunta de Goberno local del expediente de seguridad e higiene.

Cabe recordar que las obras para este vial perimetral, que se ejecutará en paralelo al nuevo edificio sanitario, se adjudicaron a la empresa Elsamex por 1.161.479 euros y tendrá un plazo de ejecución de doce meses. Así, ya está todo dispuesto para comenzar la ejecución de una calle de 850 metros, de calzada única, con un carril por sentido y aceras en ambos lados, con velocidades limitadas a 30 kilómetros por hora, y cruces peatonales elevados para calmar el tráfico. Se aplicará el modelo de tráfico calmado, con cuatro rotondas, una al final, otra al principio y dos en el tramo intermedio. También contará con iluminación propia, potenciada en los pasos de peatones. La carretera, que discurrirá por la parte trasera del actual hospital, partirá de las inmediaciones de Príncipe Felipe y llegará hasta la calle Ángel Limeses, en el extremo del actual aparcamiento público de Montecelo.

Los trabajos para ejecutar el nuevo edificio del Gran Montecelo comenzaron oficialmente el 3 de mayo. El próximo martes se cumplirá, por tanto, el primer año de obras de un proyecto de 130 millones de euros adjudicado a la unión temporal de empresas formada por Copasa, Puentes y Ogmios. El plazo total de ejecución es de 42 meses para construir un edificio hospitalario con una superficie de cerca de 92.000 metros cuadrados distribuidos en 10 plantas, en una parcela de los 12.500 metros cuadrados. La previsión es que el inmueble esté finalizado en el año 2024, mientras que el vial perimetral podría estar en servicio un año antes.

El alcalde realizó ayer un balance sobre el estado de la tramitación del convenio para la construcción del nuevo hospital y señaló que el Concello está terminando de cumplimentar en su totalidad los compromisos adquiridos con el Servizo Galego de Saúde (Sergas). Aquel acuerdo establecía las bases de colaboración entre ambas administraciones y el Concello asumía la entrega de cuatro millones, así como la ejecución de los servicios y la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles de todos los edificios sanitarios, lo que supone unos 400.000 euros anuales de ahorro al Sergas. “Estamos tramitando el pago del último millón y medio que quedaba pendiente de esos cuatro millones”, señaló Lores.

El regidor municipal también se refirió al abastecimiento de agua. “En este momento están utilizando un bombeo de San Amaro que va para Montecelo y Príncipe Felipe, pero una vez construido el depósito de Castro Senín y hecha la red de distribución hacia el hospital se utilizará este último. Están haciendo estudios de estanqueidad y calidad. En meses estarían en condiciones de ofrecer el servicio sin necesidad de bombear. Eso para el Sergas es un avance en la medida en que se evita un bombeo y va a tener agua en cantidad y calidad”, destacó el alcalde.

Aunque está “satisfecho” con el proyecto, sobre todo por el “importante esfuerzo económico” que ha hecho el Concello, Miguel Anxo Fernández Lores admitió que “hay que reconocer que la edificación actual estaba yendo a un ritmo muy bueno, otra cosa es que todas las obras de las administraciones están sufriendo retrasos por los problemas de encarecimiento, pero especialmente de suministros, y espero que se resuelva todo en el plazo más corto posible y que se pueda construir el equipamiento, que es absolutamente necesario”.

Inevitablemente, Lores se manifestó acerca de otro de los debates abiertos sobre el hospital: El aparcamiento de vehículos, que será de pago, una modalidad similar a otros hospitales públicos gallegos, pero que ya ha encontrado el rechazo de la plataforma SOS Sanidade Pública. “Hicimos una propuesta que creíamos que era mucho más sensata: Calificar los terrenos perimetrales de Montecelo, que son terrenos rústicos en su gran mayoría, como de dotación de equipamientos, lo que implicaría que ahí se podría hacer algún tipo de aparcamiento en superficie que es muchísimo más barato. Ellos dijeron en su momento que esto iba a retrasar el proyecto sectorial y dijeron que no y contemplaron en su proyecto sectorial un aparcamiento subterráneo que es responsabilidad absolutamente de ellos”, explicó el alcalde de Pontevedra, que añadió que desde la Consellería “dicen que todos los grandes hospitales de las ciudades de Galicia tienen aparcamientos de pago y que sería un agravio comparativo no hacerlo en este caso. Y por ahí iba nuestra propuesta de catalogar terrenos. El coste de una plaza en superficie es seis veces menor que en un aparcamiento subterráneo, y se podría hacer de pago pero por una cantidad mucho más barata. Pero es una decisión de ellos, no nuestra”.

La polémica del aparcamiento, en el Parlamento

La diputada pontevedresa del PSdeG-PSOE Paloma Castro llevó ayer a la Comisión de Obras Públicas do Parlamento una proposición no de ley para instar a la Xunta a firmar un convenio con el Sergas y el Concello de Pontevedra en el que se recoja el compromiso de que cualquier aparcamiento vinculado con el Gran Montecelo sea totalmente gratuito para las personas usuarias, familiares y personal del centro. El PP rechazó la proposición, algo que la socialista calificó como “inadmisible e intolerable”, ya que lo considera “hacer negocio con la sanidad”.

“El aparcamiento es un servicio vinculado estrechamente a una asistencia sanitaria de calidad”, señaló Paloma Castro, que alertó de que a las tarifas que tendrán que abonar las personas usuarias “se añadirá el gasto en comida, comprometiendo el concepto de sanidad universal, ya que habrá muchas familias con dificultades para afrontar estos costes”.

Por su parte, la diputada del Grupo Popular Begoña Freire demandó que se dote al Gran Montecelo de un sistema de movilidad que favorezca el acceso mediante transporte público, garantizando unas condiciones de aparcamiento accesible y asequible.