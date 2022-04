La factura de la luz no perdona ni un céntimo

Hace unos años, el pontevedrés Enrique Rodríguez Bejarano tuvo que acudir a los tribunales porque una empresa eléctrica le cobrada dos céntimos de más en cada factura. Se dio cuenta por casualidad en 2012 y hasta 2015 no logró una sentencia favorable. Su pelea duró tres años en los que la empresa se negó a devolver esos dos céntimos de más. Pero si la deuda viene del otro lado, es el cliente el que tiene un céntimo pendiente, la empresa correspondiente sí que tiene prisa por cobrar.

Es lo que le ha ocurrido a otro pontevedrés, J. L. B, (no quiere ser identificado) de 60 años. Acaba de recibir una factura por un céntimo “porque me excedí en el consumo y les quedó atrás ese céntimo en la factura anterior”, según sus propias explicaciones, que dice que recibió de la empresa.

Este cliente no daba crédito cuando recibió el extracto. Para empezar, “no entiende cómo es posible gastar un céntimo de luz; no sé si encendiendo y apagando el interruptor”, pero también subraya que “les sale más caro enviar por correo esta carta que el propio céntimo que me reclaman”.

“La gestión de esta compañía es nefasta”, afirma con notable enfado el afectado, que señala que “si ocurre en cualquier otra empresa, habría medidas contra el culpable”. Su malestar con esa firma fue tal que decidió cambiar de compañía. El cambio no se debió a esta última factura, sino a otra anterior, hace algo más de un mes, de 360 euros, más otra en la que le cobraron 50 euros por una única semana de consumo, según explica él mismo.

“En mi casa, que compramos hace unos 15 años, es todo eléctrico, desde la cocina hasta la calefacción, pero esta última apenas la hemos encendido durante el invierno. Estas facturas me parecían excesivas, así que decidí cambiar de compañía”, indica José Luis Barreiro.

Enrique Rodríguez Bejarano emprendió en su día su propia guerra contra las eléctricas aclarando que “no era por los dos céntimos”, sino por el “abuso que supone por parte de estas empresas”. A la vista del precio desorbitado de la luz desde hace meses y casos de recibos de miles de euros, las quejas no cesan contra estas compañías incapaces de perdonar ni un céntimo.