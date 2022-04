A Asociación Galega De Familiares e Usuarios De Residencias Vellez Digna denuncia “o incumprimento da obriga legal de dispor de persoal de enfermería, as 24 horas, na residencia Ballesol de Poio”. Engaden que “neste caso so teñen contratadas dúas enfermeiras tituladas, número insuficiente para cumprir coa lei, e entre o día 25 de abril e o día 1 de maio, non haberá ningunha enfermeira a ningunha hora facendo as súas funcións, co risco que iso supón para a saúde dos dependentes”.