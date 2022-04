El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, realizo en la mañana de este jueves un balance sobre el estado de la tramitación del convenio para la construcción del Gran Montecelo. El regidor municipal señaló que el Concello está terminando de cumplimentar en su totalidad los compromisos adquiridos con el Servizo Galego de Saúde (Sergas) y que calcula que las obras para la construcción del vial perimetral comenzarán este próximo mes de mayo. "En este momento estamos pendientes de hacer el acta de replanteo, que esperemos que esté en el plazo de una semana o diez días, y también de aprobar por la Xunta de Goberno local todo el expediente de seguridad e higiene para poder empezar las obras; calculamos que en el mes de mayo, en teoría, deberían empezar, aunque no quiero dar fechas porque ya sabemos cómo son las cosas", apuntó Lores. Cabe recordar que las obras para este vial perimetral se adjudicaron a la empresa Elsamex por 1.161.479 euros.

Lores también se refirió al pago de los cuatro millones a los que se comprometió el Concello con el Sergas. "Estamos tramitando también el pago del último millón y medio que quedaba pendiente de esos cuatro millones a los que ascendía el compromiso de aportación del Concello para este convenio. Estaba ya consignado en el presupuesto del año pasado, pero no se daban las condiciones para pagarlo porque no estaban a disposición los terrenos para hacer toda la infraestructura e Intervención nos dijo que no se podía pagar y estamos tramitando su pago ahora", explicó.

Otra de las cuestiones que comentó fue la relativa al abastecimiento de agua. "En este momento están utilizando un bombeo de San Amaro que va para Montecelo y Príncipe Felipe, pero una vez construido el depósito de Castro Senín y hecha la red de distribución hacia el hospital se utilizará este último. Hablé con la empresa y me dicen que están haciendo estudios de estanqueidad y calidad. En meses estarían en condiciones de ofrecer el servicio sin necesidad de bombear. Eso para el Sergas es un avance en la medida en que se evita un bombeo y va a tener agua en cantidad y calidad", destacó Lores, que señaló el "importante esfuerzo económico" que ha hecho el Concello en este proyecto y aseguró estar, por tanto, "satisfecho", aunque admitió que "hay que reconocer que la edificación actual estaba yendo a un ritmo muy bueno, otra cosa es que todas las obras de las administraciones están sufriendo retrasos por los problemas de encarecimiento, pero especialmente de suministros, y espero que se resuelva todo en el plazo más corto posible y que se pueda construir el equipamiento, que es absolutamente necesario".

Inevitablemente, el regidor municipal se tuvo que referir también al aparcamiento que la Consellería proyecta construir en el Gran Montecelo. "El aparcamiento unido a una infraestructura, como es el caso del hospital, está incluido en el proyecto sectorial y es una obligación y competencia absoluta de la administración competente. Cuando se hace un equipamiento de ese tipo, hay unos parámetros de aparcamiento que son imprescindibles y que el promotor tiene que contemplar. Nosotros hicimos una propuesta que creíamos que era mucho más sensata. Calificar los terrenos perimetrales de Montecelo, que son terrenos rústicos en su gran mayoría, como de dotación de equipamientos, lo que implicaría que ahí se podría hacer algún tipo de aparcamiento en superficie que, como todo el mundo sabe, es muchísimo más barato. Ellos dijeron en su momento que esto iba a retrasar el proyecto sectorial y dijeron que no y contemplaron en su proyecto sectorial un aparcamiento subterráneo que es responsabilidad absolutamente de ellos", explicó el alcalde de Pontevedra, que añadió que desde la Consellería "dicen que todos los grandes hospitales de las ciudades de Galicia tienen aparcamientos de pago y que sería un agravio comparativo no hacerlo en este caso. Y por ahí iba nuestra propuesta de catalogar terrenos. El coste de una plaza en superficie es seis veces menor que en un aparcamiento subterráneo, y se podría hacer de pago pero por una cantidad mucho más barata. Pero es una decisión de ellos, no nuestra".

Así, Lores comentó que "no entiendo por qué el Sergas no aceptó esa propuesta, creo que es por cabezonería, y estamos a lo que decidan ellos, que son los responsables", porque "que se haga un hospital público es lo más importante, a partir de ahí presentamos alternativas para abaratar lo máximo posible ese aparcamiento". De todas formas, según apuntó, "en el convenio aparece que, en el caso de que fuera necesario hacer algún aparcamiento disuasorio porque no llegara o las razones que fuera, ahí el Concello participaría en ese tipo de cuestiones, pero siempre es posterior a lo que está recogido en el proyecto sectorial, responsabilidad del Sergas y de la Consellería".