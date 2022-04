A trixésima edición do Concurso Literario Xaime Illa Couto conta con máis de 170 obras de poesía e relato curto presentadas. O certame presenta varias categorías, divididas en función da idade dos e das participantes. “Para nós é un motivo de gran orgullo que tanta xente amosase o seu interese por tomar parte nesta iniciativa, máxime nunha edición que resulta moi especial, xa que, ademais de cumprirse 30 anos da súa primeira edición, tamén véñense de cumprir dez do falecemento de Xaime Illa Couto, que mantivo un vínculo moi estreito co noso municipio”, lembra a concelleira de Cultura, Raqauel Rodríguez.

Os 172 textos presentados nesta convocatoria superan aos 112 entregados en 2021 e os 56 do 2020, ano do confinamento. Outro aspecto que salienta Raquel Rodríguez é o carácter internacional que adquiriu o certame nesta edición de 2022, como o demostran as obras enviadas desde países como Suecia ou Alemaña. O xurado está formado por integrantes das asociacións que forman parte do Consello Municipal de Cultura (SCD Raxó, SCD Samieira, Ateneo Corredoira de Combarro, Asociación Boureante da Seara e Asociación Vides Novas de San Salvador). Como xa é tradición, a entrega de premios terá lugar o 17 de maio, ás 17.30 horas Por outra banda, o Centro Cultural Xaime Illa acollerá este venres 29 de abril, ás 17.00 horas, unha nova actividade do ciclo Entre Libros anda o Conto. O contacontos en movemento “Libros e Ioga”, con Árbore Azul, é a iniciativa que se desenvolverá nas dependencias do centro cultural de Raxó.