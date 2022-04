La demanda de conservas por la pandemia disparó la producción de mejillón en la ría un 35% en 2021

Según el balance anual de la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia, mientras que en 2020 se produjeron cerca de 10,5 millones de kilos de mejillón en ambas zonas, el año pasado fueron algo más de 14 millones, es decir, un 35% más. Esto se tradujo económicamente en un aumento del 57%, al pasar de 4,6 millones de euros a 7,3, siempre según los datos oficiales.

“La actividad en 2021 estuvo marcada por la recuperación tras el fuerte impacto de la pandemia del COVID en 2020, en el que el sector fue esencial para suministrar alimentos de calidad a la ciudadanía”, explican fuentes de la Consellería do Mar. “Los datos de producción, facturación y precio medio del mejillón mejoraron en relación con el ejercicio anterior, alcanzando en algunos casos registros históricos y situándose, en los tres casos, por encima de la media histórica, que se remonta al año 2000”.

De hecho, el aumento en el otro distrito de la ría de Pontevedra, el de Bueu, incluso fue mayor que el de Portonovo, superando el 185%, al pasar de 4,3 millones de kilos a 12,4.

El precio medio del mejillón durante el año pasado se situó en 0,52 euros el kilo en el distrito de Portonovo, mientras que la media gallega fue de 0,55 euros, “una cotización que es la más alta de la serie y que apunta a una cierta mejora en la comercialización de este recurso”, destaca la Consellería do Mar.

“Otro factor que contribuyó a la mejora de los datos fue el relacionado con los episodios naturales de biotoxinas, que el año pasado fueron menos numerosos que en 2020”, añade.

Todo el envío de la zona C va a fábrica

Manuel Ferreiro, presidente de la Asociación de Mejilloneros de Combarro y Raxó (Amecomra), recuerda que toda la producción la envían a fábrica: “No podemos mandar en fresco porque estamos en zona C”.

Además, aclara que el precio del mejillón aumentó en fresco, pero que en fábrica va “según la carne que tenga” y que “no fue un año en el que fuese un mejillón especialmente gordo”. “Si pudiéramos enviar a fresco sería un año muy bueno”, matiza. En fábrica la media suele estar en 0,30 o 0,40 euros el kilo. El tamaño del mejillón depende del fitoplancton que haya en la ría y en las zonas en las que se encuentran las bateas.

“Este año hubo más pedidos al no haber stock en las conserveras”, reconoce Ferreiro.

Entre las reivindicaciones actuales de los productores de mejillón destaca la prohibición de coger cría en las piedras. “Están cerrando zonas a las que nosotros no podemos ir y donde hay cría. Para nosotros es un problema porque hay bateas que este año aún no pudieron meter toda la cría. Se están sobrepasando con nosotros porque así no podremos mantener esta producción este año”, resume.

Amecomra agrupa a una docena de bateeiros y una veintena de bateas. En el conjunto de la ría son más de 300 y en toda Galicia se superan las 3.000, la mayoría en la zona de Arousa.