“Un cóctel ha de estar bien equilibrado, contar una bonita historia y sorprender al cliente”

El centro de la UNED fue escenario del curso dedicado a la cata e iniciación al mundo del whisky escocés que impartió Jaime Rodríguez Trigás, una oportunidad para que los alumnos conozcan la metodología empleada para valorar esta bebida, diferenciar perfiles aromáticos o degustar diferentes tipos de ediciones limitadas.

–¿Cómo surgió su vocación?

–La profesión de barman era algo que aquí no estaba muy instaurado, el mundo de la coctelería en general. Y me gustaba porque era muy versátil, me daba muchas opciones diferentes y era una manera distinta de atender a la gente. Como es un mundo tan extenso y bonito me decidí a profundizar más en él.

–¿Qué define a un buen combinado, a una buena mezcla?

–Lo fundamental siempre es el equilibrio en el sabor. Eso es fundamental, además de la estética, que debe de atraer todo lo posible, pero yo creo que un buen cóctel al final ha de estar bien equilibrado, contar una bonita historia y sorprender al cliente.

–¿Un cóctel ha de contar una historia?

–Sí, yo siempre que hago un cóctel intento buscar una historia y relacionarlo con ese cóctel. No es solo buscar una receta, copiarla y ya está, creo que la coctelería tiene ese toque de pasión que nos diferencia y al final cada uno tiene su toque, su personalidad.

–¿Qué temas aborda en el curso de la UNED?

–Lo que hago aquí en la UNED es una cata de iniciación en la que se puede aprender cómo catar un whisky, cómo debemos servirlo y hablo de los diferentes tipos de whisky que hay en Escocia, las diferentes regiones. También se detallan las características del whisky de cada región. De lo que se trata es enseñar un poco a la gente, meterles el gusanillo y que puedan probar diferentes tipos de whisky y que sepan distinguir lo que les gusta y lo que no.

–¿Un whisky se puede servir en cualquier copa?

–No, mejor es una copa especial en la que el cuello, la parte de arriba, se cierre un poco para concentrar los aromas y poder distinguir mejor los aromas primarios, secundarios y terciarios. Hay una copa especial que es la ideal para catar, más ancha abajo y algo más estrecha arriba.

–¿Hay un bum de la coctelería?

–Sí, desde hace unos años la coctelería está en auge, gracias sobre todo al mundo del gin tonic, que nos abrió muchas puertas. Haciendo mezclas con los gin tonic la coctelería ha vuelto. Cuando me inicié este mundo de la coctelería era algo hasta mal visto, pero ahora se han abierto muchas puertas.

–Encabeza usted su propio local, Kubos en Lalín ¿cómo está siendo la recuperación tras el parón de la pandemia?

–Está siendo una recuperación tranquila, parece que la gente tiene algo de miedo, no sé si es la pandemia o estas crisis de materias primas, de modo que se está recuperando pero poco a poco, lentamente.

–Catas de aguas, tónicas de colores… ¿Cuál es ahora la última tendencia entre los barman?

–Ahora estamos en un momento en el que yo diría que se busca sorprender con unas vajillas impresionantes. Veo muchas coctelerías por el mundo que sorprenden desde la vajilla, creo que es una tendencia que está ahora muy en auge porque todos los grandes locales están haciendo ese tipo de apuesta. Hay un profesional, Piñeiro, que hizo plato para cocineros estrellas Michelin y ahora está haciendo vasos para muchas de las mejores coctelerías del mundo. Es una de las últimas tendencias y por la que anda ahora la coctelería: sorprender ya desde el vaso en sí mismo.