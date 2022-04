Cantodarea retoma sus fiestas de San Xosé sin procesión y con las verbenas en el Parque Azul

Cantodarea inicia mañana viernes las fiestas en honor a San Xosé Obreiro” con polémica por la decisión del párroco de no celebrar la procesión del día 1 con las imágenes de San Xosé y de la Sagrada Familia debido, según sus explicaciones, a la incidencia del COVID, pese a que están levantadas todas las restricciones sanitarias e incluso el uso de la mascarilla.

Además, por el momento no es posible utilizar al completo la zona de la Plaza do Regueiro al no disponer de permiso del Concello de Pontevedra, al menos hasta ayer, para instalar las atracciones en su zona de gestión.

Las verbenas y otras actividades se han desplazado al Parque Azul, en el interior del puerto. Son seis las orquestas que actuarán en estas fiestas, que recupera en buena parte el pulso anterior a la pandemia. Mañana viernes actúan en ese nuevo escenario las orquestas “Claxxon” y “Satélites”; el sábado es el turno de “Os Player´s” y “América” y el domingo ponen punto final a las fiestas los grupos “Paris de Noia2 y “New York”, este último en sustitución de “Assia” . Mañana y el sábado la verbena empezará a las 21.30 horas y el domingo treinta minutos antes.

El programa se completa con actuaciones de grupos folclóricos, corales, bandas de música o charangas, junto con pruebas deportivas, juegos para niños y otras actividades.