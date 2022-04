Espaldarazo para el parque eólico del monte Acibal mientras que el de Os Cotos enreda su tramitación

Dos de la docena de parques eólicos previstos en la comarca de Pontevedra y que son los que tienen una tramitación más avanzada superaron ayer sendos trámites administrativos. Uno de ellos, el del Monte Acibal está cada más cerca de ser una realidad con la autorización inicial para su construcción. El segundo, el de Os Cotos, se sometió a análisis de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental y este organismo decretó que la línea de alta tensión del proyecto deberá someterse a un proceso impacto ambiental ordinario que esperaba poder evitar.

El que tiene los trámites más avanzados es el parque eólico del monte Acibal. Está situado entre los concellos de Barro, Campo Lameiro y Moraña y muy próximo a los límites con Pontevedra. La instalación, promovida por Norvento, recibió ayer (con su publicación en el DOG y en el BOP) la autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y se declara la utilidad pública de este parque eólico.

El parque, con una potencia de 12 MW, supondrá la construcción de cuatro aerogeneradores, una antena meteorológica y una subestación.

La autorización pone fin a la tramitación administrativa para autorizar este parque eólico, de tal forma que la promotora podría comenzar ya la fase de construcción sin perjuicio de los permisos, autorizaciones y licencias que precise a nivel provincial o municipal. En cualquier caso, la autorización administrativa todavía admite la presentación de un recurso potestativo de reposición o su impugnación directamente en vía judicial en un contencioso-administrativo.

La autorización señala que el proyecto contó con informes favorables en el estudio de impacto ambiental, así como de distintos organismos como Augas de Galicia, la Dirección Xeral de Urbanismo y superó los procesos de información pública. Las alegaciones presentadas por colectivos como la Asociación do Monte Galego, el colectivo ambiental Petón do Lobo, la Sociedade Galega de Historia Natural, Amigos da Terra y otros particulares en las que indicaban posible impactos ambientales severos no han sido tomadas en cuenta o se señala que las recomendaciones realizadas en los informes y alegaciones han sido asumidas por la promotora. Por ejemplo, garantizar que el parque no afectará a la señal de televisión TDT ni a las coberturas de las comunicaciones en los municipios afectados.

Esta aprobación también da a la promotora un plazo de tres años desde la notificación de la autorización administrativa de construcción para solicitar la autorización de explotación.

El segudo parque eólico de la comarca que ayer también tuvo noticias en su tramitación es el de Os Cotos, en Cerdedo-Cotobade, que está generando un importante rechazo social entre la población de este municipio y el de Ponte Caldelas. En este caso, el trámite no es para nada definitivo sino que establece un mayor nivel de exigencia la hora de su ejecución. La Xunta constata la necesidad de someter el proyecto a un estudio de impacto ambiental ordinario de la línea de alta tensión que evacuará la electricidad producida por los cuatro aerogeneradores previstos en este parque eólico promovido por la empresa Tiravento.

Se trata de una línea que discurrirá por montes del propio concello de Cerdedo-Cotobade, de Ponte Caldelas y de Pontevedra en tres tramos, el último de ellos soterrado.

Línea hasta Pontesampaio

El proyecto recibió también numerosas alegaciones, entre ellas de los propios concellos afectados, así como de organizaciones ecologistas alertando del impacto de las actuaciones.

En este caso, la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidad e Cambio climático tiene en cuenta estos informes sobre las posibles afecciones por lo que concluye “que son previsibles efectos significativos sobre o medio ambiente e, polo tanto, considérase necesario someter o proxecto a avaliación de impacto ambiental ordinaria”.

El proyecto de Os Cotos, en Cerdedo Cotobade, prevé en la instalación de cuatro aerogeneradores además del resto de infraestructuras necesarias para el traslado de la energía como es el caso de esta línea de alta tensión hasta Pontesampai