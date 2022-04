Lores expone al ministerio las aportaciones de Pontevedra a la Ley de Cambio Climático

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, viajó a Madrid para mantener una reunión con la secretaria general de Transporte y Movilidad, María José Rallo del Olmo, y su equipo. En calidad de presidente de las Ciudades que Caminan y acompañado de la gerente de la entidad, Ana Montalbán, el regidor pontevedrés defendió y trató las alegaciones presentadas al texto de la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética, para que se tengan en cuenta medidas a aplicar que vayan más allá de los métodos de pago --peajes urbanos o compras de nuevos vehículos con etiqueta eco-- a la hora de implantar las llamadas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). La reunión tuvo un carácter “muy positivo” en palabras del alcalde de Pontevedra, que pudo presentar las alegaciones ya enviadas y conocidas por el Ministerio de Transporte y Movilidad, de manera presencial y de manera detallada. La secretaria general afirmó que desde el Gobierno estarían “abiertos la modular lo que sea necesario para cumplir los objetivos finales de la ley”, como es la reducción de gases de invernadero, y que “nunca entrará a cambiar” modelos como el de Pontevedra, que demuestran ser funcionales y “referentes en el mundo”, haciendo hincapié en que lejos de toda la duda, la ley no nacerá con la voluntad de castigar o empeorar espacios que hicieron un trabajo reconocido en este sentido.

“Tenemos voluntad de hacerlo y está claro que estamos de acuerdo. Si el ministerio de Medio Ambiente no pone trabas, a nosotros nos parecerá perfecto cambiar o ampliar la redacción del texto en base a estas propuestas”, dio Del Olmo. En la práctica, las propuestas de cambios enviados por Ciudades que Caminan defienden que se tenga en cuenta modelos como el de Pontevedra, que se demuestran incluso más efectivos para la reducción de tráfico innecesario en la ciudad y, por lo tanto, en la reducción de gases y contaminación en la ciudad frente a los métodos de pago ya nominados. “Logramos transmitir nuestra preocupación por la redacción de la futura ley de movilidad que no está lo suficientemente clara y deja fuera de las ZBE proyectos alternativos no basados en las etiquetas eco o en la alternativa de cobrar por entrar. Nosotros, ya lo dijimos muchas veces, creemos que hay una alternativa que pasa por la limitación de tráfico hasta llegar al número de vehículos necesarios e imprescindibles para que la ciudad funcione. No quita esto, por supuesto, que no apoyamos la llegada poco a poco de vehículos menos contaminantes”, señala el alcalde de Pontevedra.

“El objetivo de la ley y reducir la emisión de gases y mejorar la calidad urbana de la ciudad, y en eso solo podemos estar de acuerdo, pero no debemos olvidar elementos como la mejora del espacio público o la sostenibilidad. Fue una reunión en la que se mantuvo una posición muy receptiva por parte del ministerio y que afirmaron que tendrán en cuenta nuestras alegaciones en la búsqueda de alternativas diferente a las recogidas en la Ley de Transición Ecológica y en el primero borrador de la Ley de Movilidad. Quedamos la espera de que estudien nuestras alegaciones, y de que hagan una redacción nueva y que nos la remitan, tal y como se comprometieron”, explicó Lores.