Rueda releva a Feijóo al frente del PPdeG para lograr “la quinta mayoría absoluta en Galicia”

Alfonso Rueda anunció su candidatura a la presidencia del Partido Popular de Galicia, en un acto celebrado en Pontevedra que calificó como “el momento más importante de mi vida política, sin ninguna duda”. Arropado por los dirigentes populares de la provincia, el actual presidente provincial confirmó la candidatura que todos esperaban antes de llegar al local de eventos situado en la parroquia de Salcedo, anunciando “un nuevo futuro” para el partido “que más se parece a Galicia, como dice siempre Feijóo”. El candidato tuvo muy presente al actual líder nacional del partido y todavía presidente de la Xunta de Galicia “que ha dado un paso adelante valiente y emocionante, y necesario para todos”, subrayó Rueda.

En una intervención emocionada, en la que al candidato se le quebró la voz en varias ocasiones, Rueda pidió el apoyo de sus compañeros en esta nueva etapa, para lograr la “quinta mayoría absoluta en Galicia”, que “es el verdadero objetivo de todo esto”, admitió.

“Necesitamos un nuevo equipo que lidere (el PPdeG) sin cambiar sus principios. Tenemos una trayectoria de éxito que continuar y nuevas metas por conseguir, y por eso me pongo a vuestra disposición para encabezar un proyecto de todos en el Partido Popular de Galicia”.

Y lo hace, aseguró, “con la modestia de ser un afiliado más, pero con toda la convicción. Con la experiencia de todos estos años, pero con la ilusión de los nuevos comienzos y con la responsabilidad de lo mucho que tenemos por delante, pero con la certeza de lo mucho que podemos hacer”, dijo Rueda, en un discurso que “me indicaron que debía leer”, admitió, pero que finalmente improvisó en casi todo su contenido, para darle el carácter personal con el que se siente más cómodo, explicó.

“Transición tranquila”

En varios momentos de su intervención el presidente popular apeló a mantener la unidad del partido. “Juntos haremos una transición tranquila y ejemplar, porque lo importante no somos nosotros, es Galicia. Somos el partido de la estabilidad y de las respuestas”, subrayó. Y adelantó que cuenta “con cada afiliado, con cada alcalde y presidente local, con mis compañeros en la Xunta de Galicia y, por supuesto, cuento con los presidentes provinciales, a los que le pido que no renuncien a seguir defendiendo A Coruña, Ourense y Lugo, porque así es como darán lo mejor de Galicia”.

“Juntos haremos una transición tranquila y ejemplar, porque lo importante no somos nosotros, es Galicia"

Subrayó tres objetivos “claros y ambiciosos” para optar a la presidencia del PPdeG. El primero, “asegurar estos dos años la estabilidad, la normalidad y el progreso que Galicia ya tiene y sigue necesitando”. El segundo, “contribuir decisivamente al cambio necesario en España con Feijóo al frente”. Y, por último, “dar al PP de Galicia una nueva mayoría absoluta en las siguientes elecciones autonómicas para que Galicia siga teniendo un gobierno libre. Eso comienza hoy desde aquí”, dijo Rueda a todos sus compañeros de la directiva provincial.

A lo largo de su intervención se pudo entrever que será también el próximo presidente de la Xunta y explicó que quiere que el Partido Popular de Galicia dé de que hablar “por ser el que mejor defiende los intereses de los gallegos, por cosechar su respaldo mayoritario y por ser útiles en cada momento”.

Por eso, dijo que “a los que están esperando por un partido que sea protagonista por líos internos, tienen a otros a los que mirar. Nuestro modelo no es el cainismo interno, ni abrir en canal el partido para cada decisión, tampoco abrir reflexiones durante meses para que miren cara nosotros. Nuestro modelo es el debate, las ideas, la participación y la unidad”.

Feijóo

A lo largo de toda su intervención tuvo palabras de reconocimiento para Núñez Feijóo, porque “tuve el privilegio de aprender del mejor y yo espero que esa suerte sea ahora de Galicia”, mostró su agradecimiento porque “confió en mí sin conocerme de nada y, aun tiene más mérito, siguió y sigue confiando después de conocerme”.

Y admitió ante sus compañeros que “siempre me sentí un privilegiado por trabajar por el bien de los gallegos y, como tal, intenté estar a la altura dando el máximo de mí en todas mis responsabilidades”.

Así recordó que “empecé hace mucho tiempo pegando carteles” y dijo que “nunca en mi vida busqué ser lo que voy a hacer ahora”. De nuevo mirando a Feijóo aseguró que “me toca relevar a un líder extraordinario, que lo fue todo, un líder al que el PP de Pontevedra apoya para ser el próximo presidente de España”.

"Núñez Feijóo dio un paso valiente y emocionante, tiene una trayectoria de éxito que hay que mantener”

Núñez Feijóo –subrayó Rueda– “dio un paso valiente y emocionante, tiene una trayectoria de éxito que hay que mantener”, pidió a sus compañeros.

El camino que Rueda empezó ayer en una finca de Salcedo es “una historia que construimos entre todos y que hay que seguir construyendo”. “Os estoy pidiendo una confianza que me tengo que ganar; tengo que lograr resultados, pero no os pediría esta confianza si no me sintiera preparado y convencido”, aseveró.

“Galicia es nuestro camino, en Pontevedra empieza todo, hagamos el camino juntos”, concluyó Rueda.

El candidato a presidir el PPdeG fue presentado por el candidato a presidir el PPlocal, Rafa Domínguez. Tras verificar la candidatura presentada y certificar la validez de los avales, el Comité Organizador del XIII Congreso del Partido Popular de Pontevedra anunció que la candidatura de Rafael Domínguez es la única presentada.

Los datos, una vez comprobados y verificados, son los siguientes: una única candidatura, presentada por Rafael Domínguez Artime, con 138 avales, de 25 necesarios. Es decir, ha quintuplicado el número de apoyos requeridos. Entre los avalistas de esta candidatura figuran, entre otros, Alfonso Rueda.

“El primer presidente de la Xunta nacido en Pontevedra”

El líder local del PP, Rafa Domínguez, presentó a Alfonso Rueda como quien será “el primer presidente de la Xunta nacido en Pontevedra”. El propio Rueda hizo a lo largo de su intervención varias alusiones a la ciudad de toda su familia.

Domínguez, quien bromeó con la “sorpresa” que a continuación anunciaría Rueda a la directiva provincial, aseguró que el candidato “es el más preparado” para esta tarea y le advirtió que “te vamos a exigir mucho”.

Alfonso Rueda también destacó la responsabilidad del encargo, ya que tras la jornada de agradecimientos y felicitaciones de ayer “llegan los deberes”, pero aseguró que “me siento preparado”.

“A lo que nos enfrentamos es una tarea colectiva; estoy aquí porque siento que necesito nuestro respaldo y vengo a pedirlo aquí. Si siempre fuimos un equipo ahora lo somos más que nunca; yo tengo ideas, tengo expectativas, tengo equipo, pero esto tiene que ser un futuro de todo el mundo”. Y añadió que “no sé si va a haber más candidatos en este congreso, pero yo me voy a tomar esto como un reto, voy a hacer campaña y a explicar que esto hay que ganarlo”.

“Yo vengo a decir aquí que os necesito a todos. Soy perfectamente consciente de que os estoy pidiendo una confianza que me tengo que ganar, tengo que lograr resultados, pero no os pediría esta confianza si no me sintiera preparado y convencido”, subrayó.

El candidato a presidir el PP de Galicia dijo a sus compañeros que “estoy animado, porque como decía el lema del congreso de Sevilla: lo haremos bien”.

“Aquí hay un partido que hizo los deberes” y “lo que está en juego es que se siga hablando de este partido como un partido de gobierno, un partido de referencia”, para que “se siga hablando del Partido Popular de Galicia como el que defiende los intereses de la gente, somos el partido que cada vez que pide apoyo a la gente nos lo da de forma mayoritaria porque nos consideran un partido útil”.