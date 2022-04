El Concello controlará las zonas peatonales por las quejas del aumento de tráfico rodado

El Concello de Pontevedra controlará en fechas próximas, a través de la Policía Local, la velocidad y el aumento del tráfico de vehículos en las zonas peatonales del centro urbano, con especial incidencia en la manzana de Praza de España y la calle Riestra, en la que es evidente el incremento de circulación tanto en horario de mañana como de tarde o noche.

La concelleira de Protección Cidadá, Eva Vilaverde, reconoció ayer que “igual se detecta y llega alguna queja de que hay más tráfico de vehículos e inseguridad”. “Se hará una campaña para detectar si esto es así, si están circulando coches que no deberían o si se está excediendo la velocidad. En caso de ser cierto, se tomarán medidas y estaremos encima, porque la situación en el centro es modélica y no estamos como para estropearla. No hay ningún problema que no sea corregible”, consideró.

Villaverde presentó ayer los resultados de la campaña de control de bicicletas y vehículos de movilidad personal (VMP), que ha concluido con un total de 34 denuncias, la mayoría por circular por la acera, cuando no está permitido. La vigilancia se llevó a cabo entre el 4 y el 10 de abril pasados y también incluye algunos días de la Semana Santa, hasta el 19 de abril.

La concelleira de Protección Cidadá destacó que a la vista de los datos obtenidos ha quedado demostrado que “efectivamente, Pontevedra es una ciudad amable con la movilidad en general, que está ordenada y que no hay peligro a este respecto”. Resaltó que a la vista de las denuncias tramitadas por los agentes de la Policía Local hay “convivencia” de modo general, y que los casos en los que no se cumplieron la Ordenanza de Mobilidade Amable municipal (que entró en vigor en 2020) ni la normativa estatal (desde enero de 2021) fueron, básicamente, por circular por la acera. Hay que recordar, en este sentido, que tanto bicicletas como VMP, entre ellos los patinetes, deben hacerlo por la calzada y siempre respetando las velocidades y los sentidos de la circulación establecidos. Además, tienen prohibido moverse por cualquier otra zona reservada a un uso peatonal, como pueden ser los pasos de peatones. En cuanto a los espacios de convivencia, como las plataformas únicas, pueden hacerlo siempre con respeto a la velocidad de las personas. La multa general por incumplimiento es de 200 euros.

De las 34 denuncias interpuestas por los agentes, 27 correspondieron a bicicletas que circulaban por la acera y otras tres a VMP que también lo hacían. Completan la cifra total dos denuncias a conductores de bicicleta que iban usando el teléfono móvil, mientras que otros tres conductores dieron positivo en alcohol: uno en bici y dos en VMP.

Benito Corbal y Echegaray

Respecto a las calles en las que más se incumple la ley en este sentido, tal y como indicó Vilaverde, son Benito Corbal, con cuatro denuncias, y Echegaray y Loureiro Crespo, con tres cada una. El resto se reparten en vías como la Avenida de Bos Aires, Cobián Areal, 12 de Novembro o Conde de Bugallal.

Esta campaña no ha incidido en la cuestión de la velocidad, que se controlará en próximas campañas, anunció la responsable de Protección Cidadá.

“Es una movilidad muy específica y que queremos controlar y parecía que había ciertas quejas entre los vecinos que les creaba cierta inseguridad, por eso se hizo la campaña”, recordó.