Trabajadores del servicio de limpieza de los hospitales Montecelo y Provincial se concentraron ayer ante ambos centros sanitarios para reclamar a la empresa concesionaria, Acciona, “un convenio digno”.

La protesta fue convocada por el comité de empresa y también incluye una huelga indefinida a partir del próximo lunes, 2 de mayo, “para reclamar unas condiciones laborales dignas”.

Los representantes de los trabajadores han dado por rotas las negociaciones con Acciona ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo. Los principales puntos de desencuentro son la falta de cuadrantes anuales de trabajo, la no diferenciación de funciones, el incumplimiento en los complementos... y que todavía no se les ha reconocido la peligrosidad de esta profesión, considerada esencial durante la pandemia y por la que a día de hoy siguen sin cobrar ningún plus.