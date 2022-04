“Estamos en una situación buena con casos muy leves”

El jefe del Neumología del Complexo Hospitalario de Pontevedra, Adolfo Baloira, considera que la situación actual permite la retirada de la obligatoriedad del uso de mascarilla en interiores por la levedad de la mayoría de los casos de coronavirus.

– Desde hoy tenemos la opción de no usar la mascarilla en interiores. Todavía hay mucha población con miedo y que cree que ha sido una decisión precipitada...

– Mi opinión es que no ha sido una mala decisión. En la pandemia influyen muchos factores, hay mucho factor psicosomático, de síntomas extraños, bombardeo de noticias, etc... Analizando todo, tenemos que tener en cuenta que llevamos más de dos años de pandemia, que tenemos vacunada en nuestra área, y en España en general, por encima del 90% de la población con las tres dosis. Desde hace unos cuatro o cinco meses hemos visto que la variante predominante es la omicron y que se está comportando de una forma muy leve, seguramente por las vacunas, no por otro motivo. En los últimos meses han surgido subvariantes de omicron, no hay un cambio tremendo de variantes. Es una evolución natural. Ahora tenemos la XE, que parece que es una mezcla de otras dos variantes de omicron. Tiene una tasa de infectividad que puede ser de un 10% más que la omicron estándar, pero sus síntomas son faringitis, básicamente, con infección de las vías aéreas altas, es rarísimo que produzca una neumonía.

– Sin embargo, la incidencia del virus sigue siendo elevada...

–Estamos en una situación razonablemente buena. La incidencia es elevada, sí, pero de casos muy leves: más de la mitad son asintomáticos o con pequeñas molestas faríngeas.

– Y la presión hospitalaria, ¿no es un condicionante? Hay casi un centenar de ingresados positivos en COVID en el área sanitaria.

– Ingresan bastantes pacientes con COVID, pero no por el COVID. Como hay una incidencia alta, se les hacen test de antígenos a los pacientes antes de ingresar y con frecuencia dan positivo. Pero no tienen ningún síntoma o casi ninguno. Es gente de mucha edad que viene por un fallo cardíaco, un problema abdominal... o cualquier otra cosa. En cambio, pacientes que ingresen por una infección COVID son muy escasos, buena parte de ellos no vacunados o porque tienen una situación previa mala.

– Su mensaje es...

– Que hay que estar tranquilos, que todavía existe esta enfermedad y que es posible que en un futuro próximo haya que revacunarse, a lo mejor para el invierno, pero que a corto plazo no va a haber una variante que nos ponga como ocurrió en los momentos malos. El consejo es que las personas de edad avanzada, con enfermedades importantes, que eviten grandes concentraciones y utilicen la mascarilla FFP2 si no pueden evitarlas. El resto, puede hacer vida normal.