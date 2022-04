Para Carlos Názara, doctor en Medicina y especialista en Medicina Interna y Medicina de Familia, la decisión de retirar la obligatoriedad de la mascarilla en interiores es precipitada y responde, básicamente, a “presiones económicas”.

– ¿Cómo valora la decisión de que desde hoy ya no sea obligatorio el uso de mascarilla en interiores?

– La mascarilla se ha manifestado como un factor de protección contra el coronavirus y otras infecciones muy importante. Es precipitado retirarla de una forma abrupta cuando tenemos todavía una incidencia a 14 días que anda en torno a los 400 casos por cada 100.000 habitantes, que sigue siendo alta. ¿Qué diferencia hay entre un autobús y un bar totalmente cerrado? No tiene sentido. En un lugar cerrado y mal ventilado el riesgo es altísimo. De hecho, habrá que esperar a la próxima semana para ver los picos tras las aglomeraciones de gente durante esta Semana Santa que ha concluido.

– ¿Hubiera sido mejor esperar a poner en marcha esta medida tras comprobar las consecuencias de estos días de vacaciones?

– Justamente. Hay una presión económica, porque esto no deja de ser una medida política, ya que en la comunidad científica la gran mayoría no estamos de acuerdo.

– Porque siguen llegando casos a las consultas...

– Yo estoy diagnosticando casos y mis compañeros también. Esta semana ya llevo tres y la pasada unos siete... Esto es continuo, no para. La Atención Primaria está desbordando y los casos que son hospitalizados son graves. Vemos casos que tienen las tres dosis de vacuna, incluso alguno que ya las tenían y pasaron el virus y ahora lo vuelven a pasar. Es una medida precipitada. Una cosa es si hay poca gente, pero donde hay aglomeración, aunque sea en la calle, hay que utilizar la mascarilla. Una vez que está más o menos aceptada, no andes jugando. Las recomendaciones a nivel poblacional no se siguen, o prohibes o no prohibes.

– Sin embargo, en Pontevedra sigue habiendo mucha gente que incluso en exterior aún la utiliza sin ser obligatoria...

– Lo bueno es que la gente en Pontevedra es muy responsable, aunque en interiores se la sacan muy rápidamente. Sobre todo, hay que evitar zonas en las que hay personas fumando, ya que el humo alcanza los ocho metros y mantiene todos los virus y bacterias concentradas con partículas de saliva. La pandemia está ahí y no está ni mucho menos controlada; solo hay que ver el brote que hay ahora en Shanghái.

– Su consejo es...

– Apelar a la prudencia, el sentido común y a usar la mascarilla FFP2 si hay mucha gente, porque no está prohibido.