Diez de cada cien vecinos de la ciudad tienen reconocida alguna discapacidad

Como es lógico, es la ciudad capitalina la que cuenta con el mayor número de personas con discapacidad, exactamente 8.691 (4.549 mujeres y 4.142 hombres), lo que supone que diez de cada cien vecinos, un 10,4% de su población total. No es, con todo, la que presenta un porcentaje mayor en la comarca. Hay otras que lo superan. Es el caso de A Lama, que ocupa el primer lugar de los catorce concellos que conforman el área de influencia de la Boa Vila. En este municipio del interior hay, siempre según Política Social, 347, es decir, casi un 14,4% de su censo.

También destacan en este sentido Portas, con 366, un 12,8%, y Campo Lameiro, con 225, un 12,7%. Asimismo, se encuentran en los primeros puestos de esta lista los de Ponte Caldelas, con 703, un 12,6%; Barro, con 444, un 12,2%, y Cuntis, con 568 y un 12,2%.

Por el contrario, dos de los municipios más poblados de la comarca, Poio y Sanxenxo, ocupan los últimos lugares a nivel porcentual: en el primero hay 1.547 personas con discapacidad, un 8,9%, y en el segundo son 1.459, un 8,2%.

En cuanto al de Marín, el segundo con más población de la comarca después de la ciudad capitalina, tiene 2.451 personas con discapacidad, que suponen un 10%.

El certificado del grado de discapacidad es el documento que acredita la discapacidad de las personas. Está dirigido a personas de cualquier edad, “con deficiencias permanentes no recuperables”, destaca la Xunta. Las pautas de valoración se fundamentan sobre todo en los efectos para la capacidad de realizar las actividades básicas de la vida diaria.

Este reconocimiento se efectúa a través de los Equipos de valoración y orientación (EVO) dependientes de las jefaturas territoriales de la Consellería de Política Social.

Si alcanzan un porcentaje igual o superior al 33% pueden acceder a una serie de beneficios: fiscales, laborales, económicos, educativos, sociales, entre otros.

El porcentaje de personas con discapacidad de Pontevedra, del 10,4%, es el segundo más elevado de las siete grandes ciudades gallegas; el primero corresponde a Ferrol, con un 14,6% de su población y un total de 9.476 vecinos, 5.004 mujeres y 4.472 hombres.

En el caso de Ourense, la relación entre personas con discapacidad y censo poblacional total es muy similar a la de Pontevedra. También es del 10,4%, aunque las cifras absolutas son mayores: 10.892 personas, de las cuales 5.684 son mujeres y 5.208, hombres.

Vigo se acerca al diez por ciento, pero con sus 28.912 personas con alguna discapacidad reconocida se queda en el 9,8%, mientras que Santiago de Compostela tiene un 9,12%, con 8.926 personas de su población total.

Las que menores proporciones presentan son A Coruña y Lugo, con 20.241 (8,2%) y 7.564 (7,7%), respectivamente.

César Maquieira: "La discapacidad con dinero se lleva mejor"

Al pontevedrés César Maquieira le diagnosticaron una distrofia muscular de Becker hace 30 años, cuando tan solo tenía 17. Se trata de una enfermedad rara que consiste en la pérdida de la fuerza muscular a lo largo de la vida. “Hay una forma de la enfermedad mucho más dura, que es la distrofia muscular de Duchenne, que supone menor esperanza de vida. La más benigna es la mía, que es menos agresiva en el tiempo”, explica a FARO el miembro de la directiva de la asociación Amizade de Pontevedra y vicepresidente de la Asociación Gallega contra las Enfermedades Neuromusculares (ASEM).

Durante estas tres décadas, Maquieira ha experimentado una progresión bastante “lenta”, con algunos episodios y crisis, pero que le permitieron estudiar y trabajar hasta hace 16 años, “cotizar, porque eso es muy importante”. Tuvo que dejarlo porque llegó un momento en el que se caía por la calle porque los músculos no le respondían “y en los fines de semana lo único que podía hacer ya era descansar”. “Con una pensión no contributiva no se me pasaría por la cabeza tener familia ni niños. Tengo dos hijos de 16 y 21 años. Ni siquiera casarme; mi planteamiento de vida sería totalmente diferente. Si no hubiera podido trabajar en su momento, seguiría en casa de mis padres y mi vida no sería tan normal como ahora: ¿casarte, tener hijos, una familia…? imposible.”, considera.

Tiene reconocida la discapacidad del 65%. “Estoy ahora con el reconocimiento del grado de dependencia; me están haciendo una revisión”, asegura. Y es que a día de hoy necesita la ayuda de su mujer para levantarse, asearse, comer en determinados momentos, “porque me falta fuerza en los brazos...” “Entre los dos y mis hijos, vamos paliando. El día en que ella se enferme o pase cualquier cosa, necesitaré de asistencia”. César Maquieira camina con dificultad y con bastón, pero en sitios controlados, como su casa o paseos muy llano y siempre con ayuda. Como esto rara vez es posible, siempre usa la silla de ruedas para salir.

Rehabilitación y accesibilidad

La enfermedad no tiene cura y todos los tratamientos son paliativos. “Es muy importante la fisioterapia y el ejercicio físico no extenuante, tonificador. El problema de esto es que hace falta dinero. Vuelvo a insistir en que con una pensión no contributiva no podría costearme la fisioterapia rehabilitadora, que el Sergas no te da. También es importante la labor de las asociaciones en este sentido. Al final, la discapacidad con dinero se lleva mejor”, se lamenta el pontevedrés.

Otro de los grandes caballos de batalla de las personas con discapacidad son las barreras arquitectónicas. En este sentido, Maquieira recuerda que hay un real decreto de 2013 del Estado que ponía como límite diciembre de 2017 para la accesibilidad generalizada. “La realidad es desastrosa, dice todo lo contrario y falta mucho por hacer. Este real decreto contemplaba sanciones y no conozco ninguna a día de hoy”, indica. Asimismo, apunta que la Lei Galega de 2014 de Accesibilidade, “que sobre papel pinta muy bien pero que está sin desarrollar, es una ley fantasma”. “Seguiremos trabajando en este sentido para lograr la accesibilidad y la inclusión de todas las personas, porque no se están haciendo los deberes”, asegura.