“Sobra muchísima mano de obra, van a empezar a dejar morir a la población”

La Semana Galega de Filosofía arrancó ayer para debatir y visibilizar los discursos que desafían al pensamiento hegemónico, ya sea en el ámbito de la política, la economía, la enseñanza o el modo en el que miramos y tratamos a los animales. Entre ellos una de las más esperadas era la experta en teoría política Jule Goikoetxea, que centró su ponencia en las luchas contra el neoliberalismo, el patriarcado y la represión u opresión nacional.

–¿Qué caracteriza al patriarcado neoliberal? ¿Cómo es hoy nuestra sociedad?

–En este momento, cuando hablamos del patriarcado neoliberal nos estamos refiriendo a una fase del capitalismo concreta, que empieza a expandirse más o menos en los años 70 y 80. Este proceso normalmente se define como un programa de privatización de todo lo que se logró hacer público en el siglo XX. Es decir, los Estados de Bienestar empiezan a privatizarse, la sanidad, la educación, los servicios públicos etc. Esto es un poco lo que llamamos neoliberalismo, pero todo esto ocurre en sociedades patriarcales, coloniales y nacionales.

–¿Cómo afecta este proceso privatizador a las mujeres?

–Gracias a las luchas se había conseguido que el Estado de Bienestar cogiera en sus manos parte del trabajo no remunerado de las mujeres, en referencia sobre todo al cuidado y a la educación. ¿Cómo? Con guarderías públicas, educación pública, residencias públicas, hospitales públicos. Claro, si quitas camas en un hospital ya no puedes quedarte recuperando sino que te mandan para casa. ¿Y a esa gente que se va para casa quién la cuida? Las mujeres. Y además no cobran por ese cuidado. Lo mismo cuando se privatizan comedores escolares: esa criatura tiene que volver a casa a comer y ¿quién hace la comida? Las mujeres y además de manera no remunerada. Toda esta privatización neoliberal hace que el trabajo no pagado de las mujeres aumente.

–¿Qué porcentaje del trabajo no pagado recae sobre las mujeres?

–En este momento son las que hacen el trabajo no remunerado general a nivel mundial: el 97% son mujeres. Y esto lo que hace es que, además del trabajo remunerado que tengamos o que algunas puedan tener, aumente de nuevo el trabajo doméstico y de cuidados, siempre sin remuneración, por eso les afecta de manera muy directa y muchísimo más que a los hombres.

–¿Este proceso neoliberal se articula de forma diferente en función de las naciones y los estados?

–Eso es. Depende del estado-nación en este caso -porque son estados-nación-, las mujeres meten más o menos horas en ese trabajo no remunerado. Si el Estado es grande, es decir, si el nivel de servicios públicos y publificación en general es grande como en el norte, como en Finlandia o Noruega (aunque ahora están empezando a privatizar), las mujeres meten muchísimas menos horas a la semana en ese trabajo que no cobran. Afecta no solo al trabajo doméstico sino al de cuidados. Si tú tienes un Estado sin residencias públicas o centros públicos, las mujeres van a cuadriplicar el trabajo de cuidados, a los ancianos y los enfermos, por ejemplo.

–¿Qué sucede en el caso del Estado español?

–Tenemos un régimen mediterráneo, un Estado de Bienestar mediterráneo. No tenemos un Estado de los grandes pero tampoco es de los más pequeños; no es Estados Unidos pero lo que encontramos es que en los países mediterráneos las mujeres es donde más trabajo no pagado hacen.

–¿Por qué se produce ese fenómeno?

–Porque somos países más comunitarios, donde tradicionalmente ese trabajo de cuidado o trabajo doméstico no se ha solido mercantilizar, lo que significa que ellas lo hacen sin cobrar. En países como Estados Unidos o Reino Unido, que tienen Estados más pequeños y por tanto también hay mucha diferencia de clases, mercantilizan mucho este trabajo, de manera muy precaria además. Aquí se está empezando a mercantilizar la cadena de cuidados globales, pagando generalmente a mujeres migrantes y en condiciones muy precarias. Pero aquí la tendencia no ha sido tanto a mercantilizar sino a que las mujeres lo hiciéramos gratuitamente. Esto afecta, y más ahora que cada vez va a ser más pequeño el Estado y va a aumentar ese tipo de esclavitud. No olvidemos que en torno al 35% del PIB procede del trabajo que las mujeres hacen sin cobrar.

–¿Qué es previsible que pase en los próximos años?

–Las estrategias que están llevando a cabo las élites, y habrá que verlo también porque no todas las élites están de acuerdo, tienen luchas entre sí, incluyendo dentro de la UE no todas están de acuerdo con todo. Pero lo previsible es que con el neoliberalismo está relacionado el concepto de la necropolítica, que significa que este tipo de liberalismo no se encarga tanto de crear una población productiva y formada, como era el liberalismo del siglo XX; productiva para después poder quitarle causa, acumular capital, pero por lo menos tenías educación pública. Formaba a la población para que luego fueran productivos, eso se llamaba biopolítica, es decir producir y gestionar la vida de la población, eran gobiernos biopolíticos. Ahora estamos entrando a gobiernos necropolíticos.

–¿Qué significa gobiernos necropolíticos?

–Significa que tienen muchísima mano de obra, eso se verá en los siguientes años. Muchísima mano de obra, sobra, lo que significa que van a empezar a dejar morir a la población. Esto lo llevan haciendo décadas en otros sitios, de hecho matando directamente como en Latinoamérica, porque está relacionado con las políticas de las corporaciones y los Estados a la vez, que funcionan juntos. En esta dinámica -y lo estamos viendo ya en el Mediterráneo- dejan morir a la gente. Y privatizar la educación, la sanidad, etc. es otra manera de dejar morir a la gente. Estamos entrando en una era de gestión de la muerte, más que de la vida, sobra mano de obra y están creando minorías muy cualificadas y masas absolutamente sin cualificar, sin formación. Tiene tintes del siglo XIX, pero estamos en el capitalismo digital y los gobiernos algorítmicos mediante los que se va a hacer todo esto, dejar morir a la gente, son muy diferentes a los del siglo XIX.

–¿El escenario empeorará?

–No sabemos qué pasará a 30 años pero estamos previendo que la precarización y la miseria se van a expandir, va a aumentar la violencia directa en Europa y probablemente que los partidos fascistas, neofascistas, postfascistas etc van a llegar a las instituciones y vamos a tener años de muchísima represión. Pero de nuevo habrá resistencia, entramos en un ciclo duro en el que a las élites les sobra gente y no se andarán con cuidado, pero la izquierda lo está viendo y se está organizando. Vienen tiempos duros, pero también interesantes.