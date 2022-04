Testigos del suceso de Silgar en el que murió un médico coruñés dicen que la lancha navegaba a gran velocidad

La Guardia Civil de Pontevedra trata de esclarecer las circunstancias que rodean al accidente ocurrido el pasado viernes en la playa de Silgar, en Sanxenxo, que acabó con la vida de Juan Manuel Tábara, oftalmólogo coruñés apasionado del deporte.

Testigos del suceso han señalado que la lancha de competición que golpeó al coruñés de 59 años, que falleció en el acto, navegaba a gran velocidad. El piloto de la lancha es un vecino de Portonovo que supuestamente estaba probando un nuevo motor. Tábara estaba nadando con su amigo Kike Vila, que se separó unos metros y no supo del accidente hasta que otra embarcación le avisó de que algo había pasado. Testigos de lo sucedido también indicaron que ambos nadadores portaban la correspondiente señalización. Una de las claves está en saber si la embarcación que pasó por encima de Tábara invadió la zona de baño, que todavía no está delimitada con boyas. El servicio de balizamiento suele entrar en funcionamiento en junio o julio, cuando arranca la temporada de verano, aunque fuentes de la Guardia Civil apuntan que las embarcaciones deben respetar unos límites y no aproximarse demasiado a la costa. El caso se trasladará al juzgado de Cambados.

Kike Vila, que se encontraba en el agua junto a Tábara, explicó a este medio que todo ocurrió “en un abrir y cerrar de ojos” y que cuando alcanzó el cuerpo de su amigo “ya no había nada que hacer”.

La embarcación implicada en el accidente permanece en las instalaciones del puerto de Sanxenxo a disposición de los investigadores. Las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño hacia Juan Manuel Tábara y su familia.