Quince ponentes visibilizan los discursos contra los pensamientos dominantes en la Semana de Filosofía

La 38 edición de la Semana Galega de Filosofía (SGF) arranca mañana en el Pazo, su nueva ubicación por el cierre provisional del Teatro Principal, para debatir sobre las contrahegemonías en una invitación a reflexionar, debatir y arrojar luz “sobre los discursos que existen contra el pensamiento y contra las prácticas hegemónicas vigentes”, señala Alexandre Cendón, presidente del Aula Castelao, organizadora del congreso.

Para visibilizar esos otros discursos que se enfrentan a los poderes establecidos en distintos ámbitos (la política, la educación, la economía etc) han sido convocados 15 ponentes de distintas disciplinas, universidades y centros de investigación. No obstante, uno de los conferenciantes más esperados, el sociólogo, escritor y profesor argentino Atilio Borón, no podrá inaugurar finalmente el congreso por problemas de salud.

Lo sustituirá mañana en la sesión inaugural (de 10.30 a 13.30 horas) el profesor y experto en Ciencia Política Carlos Taibo, firme partidario de la antiglobalización y el decrecimiento y autor de más de una treintena de obras, muchas de ellas centradas en la transiciones en la Europa central y oriental y temas geopolíticos. En su conferencia abordará precisamente el tema de más actualidad internacional, bajo el título “Rusia frente a Ucrania: imperios, pueblos, energía”.

La masculinidad disidente o la contrahegemonía patriarcal, nacional y neoliberal, otros de los temas que serán analizados en la jornada inaugural

La primera jornada de la SGF 2022 continuará en la sesión de tarde, habitualmente centrada en temas más ligados a Galicia y que da comienzo a las 17 horas, con la intervención del profesor de Filosofía en el IES Antón Fraguas de Compostela Pepe Cabido, que lleva por título “De la masculinidad hegemónica a la masculinidad disidente: una experiencia pedagógica”.

Finalmente, la sesión de noche, de carácter más divulgativo, arrancará a las 20 horas con la conferencia “Sobre la contrahegemonía patriarcal, nacional y neoliberal: aquí y ahora”, de Jule Goikoetxea, de la Universidad del País Vasco.

Programa de mañana

Carlos Fernández Liria, de la Universidad Complutense, intervendrá mañana en la primera sesión para exponer el tema “Elucidación del concepto de contrahegemonía. La necesidad de un discurso fuerte para la izquierda”. Durante la tarde participará en el congreso el periodista y locutor de Radio Galega Anxo Quintela, con la conferencia “Galician Broadcasting Corporation. Lo que queremos para la Galega”.

Despedirá la segunda sesión la profesora de Filosofía en el IES Julio Verne de Bargas, en Toledo, Olga García Fernández, que disertará sobre la “Escuela contrahegemónica: la escuela del conocimiento”.