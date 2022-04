Empresas y familias ya se abastecen en toda la comarca con más de 60 centrales fotovoltaicas

Mayos concienciación ecológica, ahorro de costes y, en los últimos meses tratar de abaratar la factura de la luz son algunas de las razones por las que cada vez son más los pontevedreses que optan por energías alternativas para abastecer sus hogares. Las calderas de pellets son una de las alternativas más habituales, pero este sistema solo permite disponer de calefacción y agua caliente. Por ello, las placas solares y centrales fotovoltaicas, de autoconsumo o conectadas a la red general, son una opción cada vez más recurrente. El “tarifazo eléctrico”, además, la disparado la demanda.

El Instituto Enerxético de Galicia (Inega) publica un listado, actualizado el pasado mes de marzo, con los puntos de generación de energías renovables en Galicia, desde minicentrales eléctricas a plantas de biomasa, con un centenar de instalaciones en toda la comarca. Pero es la energía solar la más abundante, con 64 centrales.

Empresarios de hostelería, hoteles, fábricas, firmas del sector energético y muchos particulares aparecen como titulares de estas placas fotovoltaicas, que se pueden ver en el tejado de muchos edificios de la comarca pero, sobre todo, en Sanxenxo y Pontevedra, donde se concentra más del 75% de todas estas instalaciones registradas. El listado del Inega detalla que son 36 en Sanxenxo y 13 en Pontevedra, más tres en Portas, otras tres en Ponte Caldelas, y tres más en Poio, dos en Cerdedo-Cotobade y una respectivamente en Barro, Marín, Vilaboa y Moraña.

El Inega detalla que “las instalaciones de energía solar fotovoltaica se utilizan para la generación de energía eléctrica, y pueden estar aisladas o conectadas a la red eléctrica. Las aisladas son útiles en zonas a las que no llegan las lineas eléctricas convencionales, y necesitan de un sistema de acumulación de energía (baterías) para proporcionar energía eléctrica en los momentos en los que no se está captando energía solar suficiente” Añade que “las conectadas a la red se implantan en los lugares a los que sí llegan las lineas eléctricas; no necesitan sistema de acumulación y el propietario puede vender el total de la energía generada por el sistema, a medida que se va produciendo, a un precio muy superior al que compra la energía, por lo que es rentable económicamente vender toda la producción independientemente de que se necesite o no”.

No obstante, su principal desventaja, por el momento, es “el gran problema de su alto coste. Para instalaciones fotovoltaicas aisladas el coste se encuentra entre 12.000 y 13.000 euros por kWp, y para instalaciones conectadas a la red entre 5.500 y 7.000 euros por kWp, en función del tamaño de la instalación, equipamiento, interconexión, etc. Este coste aumenta en aquellas instalaciones en las que se incorpora un sistema de seguimiento solar, de forma que los paneles se van orientando hacia el sol a medida que el día va evolucionando”.

Ahorro en la factura

Pero, como principal ven taja, los equipos fotovoltaicos prometen a empresas y particulares reducir entre un 40% y un 70% la tarifa de la luz. “La demanda subió exponencialmente, tanto de instalaciones particulares, de unos 15 kw, como de industriales. También hay mucho interés por las instalaciones aisladas con baterías para desconectarse cuando se quiera de la red eléctrica”, explica Víctor Fontán, responsable de Coversun Solutions, ubicada en la calle Rosalía de Castro.

La crisis de suministros y la huelga de transportes son los hándicaps a los que se enfrenta ahora el sector. La subida de precios de los materiales, así como los costes de producción y el transporte provocan que también aumente paulatinamente el precio de las instalaciones fotovoltaicas. De hecho, en las empresas de la ciudad están actualizando sus presupuestos prácticamente cada 15 días.

En este sentido, los plazos de entrega se han visto ampliados entre tres y cuatro semanas, dependiendo de la empresa en cuestión. “Tenemos que jugar con el stock que tenemos disponible a la hora de dar una previsión de fechas para la instalación”, apunta Fontán, que comenta que algunas de las empresas que suministran los materiales están teniendo problemas para hacer frente a la demanda.

Por otra parte, el bum de la fotovoltaica está obligando a las empresas a intentar ampliar sus plantillas de trabajadores para poder asumir el volumen de trabajo previsto. “Es un sector en auge y ahora mismo falta mano de obra especializada. Necesitamos instaladores y no hay”, dice claramente el responsable de Coversun Solutions. El sector de la energía fotovoltaica, según los datos facilitados por el director de la Unión Española Fotovoltaica (UEF), José Donoso, en 2020 generó 40.000 empleos directos e indirectos y contribuyó con más de 8.000 millones de euros al PIB español.

Una quincena de minicentrales hidroeléctricas y cuatro plantas de cogeneración

Al margen de la energía solar, el listado del Inega referida a fuentes renovables incluye las plantas de biomasa, con una única instalación en la comarca, la de Ence en Lourizán, de las doce en toda Galicia; cinco complejos eólicos (en montes de Caldas, Cerdedo-Cotobade, A Lama o Cuntis); y cuatro plantas de cogeneración, todas empresas. Son tres en Sanxenxo y una en Caldas. El apartado hidroeléctrico abarca 18 emplazamientos en ríos de la comarca, todos ellos bajo concesión a empresas del sector. Dos de ellas son “grandes centrales” en el río Lérez: Arroibar y San Xusto, ambas en Cerdedo-Cotobade y Campo Lameiro. Otras 16 son catalogadas como “centrales minihidráulicas”. En el Verdugo aparecen cuatro: Feixa I y II en Ponte Caldelas, Ponte Inferno, en Soutomaior, y Ramallal en A Lama. En el Umia, el Inega cita otras cuatro: Segade y la presa de Caldas en Caldas de Reis, otra central entre Cuntis y A Estada y el salto de Hermida en Cuntis. Tres hay en el río Lérez: Anllo en Cerdedo-Cotobade y Campo Lameiro y Folgoso y Dorna en Cerdedo-Cotobade. En el río Castro de Cerdedo está el Arén y en el Oitavén se ubican las centrales de Gaxate y Xesta, ambas en A Lama. Por último, Cerdedo-Cotobade acoge las de A Ponte y Almofrei, en el río del mismo nombre. La de Ponte Inferno acaba de recibir un informe de Augas de Galicia final de concesión y recomendación de demolición.