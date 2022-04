“Ya se están dando los primeros casos de trata de personas por el conflicto en Ucrania”

La UNED de Pontevedra celebrará el curso “Atención a la población migrante desde la mirada social y sociocomunitaria” entre el 21 de abril y el 16 de junio. La educadora social Aurora Coego, colegiada número 3191, es la ponente de esta formación de 20 horas lectivas y un crédito para la que todavía hay plazas libres.

– ¿Qué tipos de fenómenos migratorios se diferencian?

– Hay que diferenciar los fenómenos migratorios que provocan que las personas sean solicitantes de refugio o de asilo y que están vinculados con conflictos bélicos, terrorismo, catástrofes naturales, mientras que hay otros de tipo económico, de crisis de determinados países, así como aquellos en los que la inseguridad provoca la emigración por pobreza, violencia o criminalidad. Por otro lado, están los fenómenos migratorios que tienen que ver con decisiones individuales, a veces relacionadas con una mejora de la situación económica, laboral o personal y que forman parte de un proyecto individual o familiar en busca de nuevas oportunidades.

– Estamos viviendo uno de los fenómenos más importantes de este siglo. ¿Qué características concretas tiene la emigración desde Ucrania?

– Aquí lo que está pasando es que hay una migración masiva por una situación de conflicto bélico reconocido por los restantes gobiernos de Europa y el resto del mundo y por la Organización de las Naciones Unidas. Esta es una cuestión importante, como también lo es que se está produciendo en un entorno cercano, lo que lo diferencia de los alrededor de 77 conflictos bélicos que hay en el mundo actualmente. Hay millones de personas moviéndose muy cerca y eso a nivel social impacta más. Por eso no debemos olvidar que hay otros conflictos bélicos y personas refugiadas de otros países de África, Asia... que también necesitan ser acogidas.

"No debemos lanzarnos a coger el coche e ir a la frontera, hay que seguir las recomendaciones"

– ¿Pueden llegar a sentirse discriminados en el trato los ciudadanos de Siria, Congo, Sudán del Sur, Myanmar... y muchos otros millones obligados a desplazarse?

– Pienso que si les preguntamos a ellos nos dirían que sí. Lo que sí es cierto es que ahora es una de las primeras veces en las que se está tomando el tema muy en serio en la Unión Europea. Y por ello las migraciones desde otros países deben ser igualmente tratadas aunque estén un poco más lejos.

– Tras el aluvión de ayuda ofrecida por los propios ciudadanos, está claro que no toda ha sido bien canalizada. ¿Qué errores se están cometiendo?

– Todos los que trabajamos en esta área sabemos que las intenciones son buenas y que la solidaridad, como siempre que ocurre en España ante situaciones graves, ha surgido muy rápido. Pero lo que no debemos olvidar son las recomendaciones que ha hecho la Xunta de Galicia y del Gobierno central para seguir el acompañamiento a la acogida de estas personas refugiadas. Es fundamental recurrir a las organizaciones para obtener información de qué hacer, no lanzarse y coger el coche e irse a la frontera con Ucrania, porque ya se están dando los primeros casos de trata de personas. Este es el mayor riesgo que hay.

"No debemos olvidar que hay otros conflictos bélicos y refugiados de otros países"

– ¿Y las donaciones?

– Ese es otro de los riesgos. La donación de los productos perecederos y medicaciones se ven sujetas a la regulaciones internacionales, que no son las mismas en España que en Ucrania. Un medicamento que enviamos desde aquí, por ejemplo, allí no sirve. Lo mismo ocurre con la logística; allí igual no hay capacidad para hacer un reparto eficaz de lo que llevamos. Es mejor, ya que existe el tejido social del tercer sector, recurrir a los gobiernos locales, autonómicos y centrales, así como en las organizaciones especializadas que tienen presencia en el terreno y pueden hacer una intervención eficaz.