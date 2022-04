Un lenguaje universal para la integración

Del horror de la guerra, a la felicidad de marcar un gol. Las últimas semanas han sido una montaña rusa para Oleksandr, o como le gusta que le llamen, Sasha, uno de los jóvenes ucranianos que llegó a Barro huyendo del conflicto bélico que está sufriendo su país. Gracias a una vecina del municipio, Sheila Portela, este joven de 16 años está iniciando una nueva vida junto a su abuela, su madre y sus dos hermanos, de 12 y un año, y lo está haciendo sin renunciar a una de sus grandes pasiones: el fútbol.

Según relata el presidente el Barro CF, José Sanmartín, fue primero un vecino del municipio, Juan Sabarís, “que ha dado trabajo a uno de sus familiares”, el que contactó con él para hablarle de Sasha. “Después me llamó el alcalde, Xosé Manuel Abraldes, para contarme lo mismo, que el chaval jugaba al fútbol en su país y quería hacerlo también aquí”, explica. En solo dos días, el joven ya estaba entrenando con el equipo cadete y, gracias a la rapidez de la Federación Gallega para agilizar las gestiones, se le tramitó la ficha y ya pudo jugar sus primeros partidos. “Lo de las fichas de los extranjeros siempre es un tema complejo, pero la Federación está facilitando las cosas lo máximo posible. Aunque no hubiese sido así, nosotros habríamos gestionado un seguro por cuenta del club para que, por lo menos, pudiera entrenar sin problemas, porque nos gusta hacer las cosas bien y que el chaval estuviera protegido”, apunta Sanmartín.

Todos están disfrutando mucho de la calidad de Sasha como futbolista, algo que lleva en los genes, pues su tío también fue jugador y ahora es entrenador. Además, su primo jugaba en Ucrania y ahora lo está haciendo en Hungría, a donde ha huido su familia

En menos de tres semanas, Sasha está totalmente integrado en el grupo, “es uno más. Ahora va a jugar la fase de ascenso a primera categoría y nos vino muy bien, porque en el equipo cadete eran pocos”. Juega de interior izquierdo o mediapunta y en los tres partidos que ha jugado, uno de ellos con el equipo juvenil –una categoría superior a la suya por edad–, ha marcado ya tres goles. Sus cualidades no pasan desapercibidas entre los aficionados y el propio presidente del club, que insiste, de todas formas, en que esto no es lo más importante. “Es muy buen jugador, sí, pero sobre todo es muy buen compañero y está a gusto aquí. Juega para el equipo. Pero a nosotros no nos importa tanto que sea muy bueno o no, sino que el deporte sirva para su integración en el municipio”, recalca Sanmartín.

Por el momento Oleksandr no habla castellano. Se comunica con sus compañeros en inglés o utilizando aplicaciones de traducción en el teléfono móvil, pero esto no ha sido un problema para su integración. “El lenguaje del fútbol es universal”, comenta orgulloso José Sanmartín, “en el campo se entienden perfectamente sin hablar”.

“El Barro le ha dado la oportunidad de entrenar y jugar, pero además esto es muy importante para su integración. El chaval está muy bien en el instituto, están sorprendidos por su adaptación, y en el equipo también, porque en poco tiempo está jugando muy bien”, señala contento el alcalde de Barro, Xosé Manuel Abraldes, que comentó también que, por lo que pudo hablar con Sasha y su familia, “quiere llegar a ser profesional”. De hecho, el presidente del club contó como anécdota que “el primer entrenamiento le pareció poco, y eso que el entrenador de los cadetes es muy exigente, pero él se quedó un poco más al final”.

El balompié es una de las pasiones que más feliz hace a este joven, cuyo sueño es jugar en un gran equipo, mejor si es en la Liga española o en la Premier inglesa, sus dos preferidas.