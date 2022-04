Un año de prisión por abusos sexuales a una mujer en un ascensor

La Audiencia Provincial de Pontevedra acaba de confirmar la condena a un año de prisión por un delito de abuso sexual a un hombre acusado de tocarle los pechos y la zona genital a una mujer vecina suya.

Según los hechos considerados probados por el juzgado de lo Penal 3 de Pontevedra, en julio de 2020 el acusado accedió al interior del edificio de su vivienda y al mismo tiempo entró su vecina, la víctima. Ambos se metieron en el ascensor y una vez que se cerraron las puertas “con ánimo de satisfacer sus instintos libidinosos, le realizó diversos tocamientos con las manos en los pechos y en la zona genital de esta, por encima de su ropa, tratando de introducir las manos dentro del pantalón” de la mujer.

Señala el fallo que “el acusado cesó su comportamiento al abrirse la puerta del ascensor en el primer piso”, aprovechando la mujer para salir del lugar y acudir directamente a interponer la correspondiente denuncia.

Además del año de prisión, el acusado deberá indemnizar a la víctima con mil euros por el daño moral causado.

Tras la sentencia del Penal 3 de la capital, el acusado recurrió el fallo ante la Audiencia Provincial. La Sección Segunda resuelve desestimando el recurso y confirmando la condena.

Recuerda la abundante jurisprudencia existente sobre el abuso sexual del Tribunal Supremo que señala que “aunque se trate de un comportamiento fugaz y momentáneo es abuso sexual y no coacciones o vejaciones, porque se trata de un hecho grave, no leve, que supone un ataque a la sexualidad de la mujer, que tiene derecho a preservar y no verse sometida a ataques puntuales a partes sexuales, sin poder rebajarse ello a un hecho de carácter leve en modo alguno dada la gravedad de la conducta. No puede minimizarse penalmente una conducta tal como la que consta en el hecho probado de que un hombre “aborde a una mujer por detrás agarrándole con fuerza el pecho derecho por encima de la ropa”. Esta conducta es grave y es abuso sexual. Sea, o no, puntual, el acto de tocamiento a una parte sexual de la mujer es un delito de abuso sexual, no una coacción” dice el Alto Tribunal.

Además, la Audiencia también recalca, como ya ocurría en la sentencia dictada en primera instancia la “verosimilitude do declarado” por la víctima “respecto do acontecido no interior do ascensor do edificio onde tamén vive o acusado apelante, encontrámonos ante un testemuño crible e coherente en todo momento”, indica en su sentencia la Sección Segunda.