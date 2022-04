Cada médico de Primaria atiende a una media de 60 pacientes diarios al faltar el 30% del personal

El cupo medio de pacientes que un médico de Atención Primaria del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés puede atender cada día ronda los 60. El motivo no es otro que la falta de personal en los centros de salud, del 30%. “Estamos hablando de una Atención Primaria moribunda, que en este momento necesita un incremento de personal, principalmente facultativo, que ni la Administración está dispuesta a traer ni, aunque lo estuviera, lo hay”, resume el vicepresidente del Colegio de Médicos, Manuel Rodríguez Piñeiro. Y aunque parece un “callejón sin salida”, matiza que “al poco personal que hay dispuesto tampoco lo trata bien”.

“Hay personas que están dispuestas a sacrificar sus propias vidas haciendo un incremento de su actividad, pero hay que retribuirlo. Por desgracia, actualmente en Atención Primaria hay compañeros que para poder atender a su cupo están saliendo tres y hasta cuatro horas más tardes de su horario habitual. Y esas horas no se las pagan”, se lamenta.

“Es raro el centro de salud donde no hay varios compañeros que están acabando sobre las cinco o seis de la tarde, cuando su horario es hasta las tres y con una serie de condicionantes, porque hay que recordar que nosotros no solo hacemos atención en consulta, sino también domiciliaria, así como informes que no se pueden hacer en cinco minutos, porque el que lo haga es un irresponsable”, subraya el facultativo.

Hay sitios en los que están al 0% de personal, cuyos pacientes asumen otros centros

Las agendas diarias de los facultativos de Atención Primaria en el área sanitaria de Pontevedra superan el medio centenar de pacientes, “porque la mañana comienza con alrededor de 40 inscritos, a los que se van sumando del orden de 20 a lo largo de la jornada”. “En todas las áreas sanitarias, pero en la de Pontevedra todavía más agravado”, puntualiza.

El problema está en la falta de médicos, cuyas agendas tienen que asumir los compañeros. “Estamos hablando de que en la mayoría de los centros falta el 30% del personal. Y eso en el mejor de los casos, porque hay sitios en los que están al 0% de personal, cuyos pacientes asumen otros centros”, informa el vicepresidente del Colegio de Médicos de Pontevedra.

Advierte de que “esto va a ir a más”. “La gente está desesperada porque ya no quieren ir a trabajar, dan ganas de llorar. Están quemando a la gente y se terminan marchando porque lo primero es su salud y su vida”, indica.

Recuerda que son profesionales muy válidos “que se podrían aprovechar siempre y cuando se les garanticen una fórmula de trabajo y una vida, pero no hay voluntad”.

Deciden no repetir

Por otro lado, y tal y como ha podido saber FARO, solamente cinco de los 14 médicos jubilados contratados por el Sergas para ayudar en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés en las labores administrativas y de vigilancia en Atención Primaria por la pandemia del COVID han aceptado estos días la renovación de sus contratos por un mes más. Así lo confirmaron ayer fuentes del Servizo Galego de Saúde, que, sin embargo, no aclaran su distribución por centros ni cuántos técnicos de salud sin especialidad se han incorporado al área sanitaria.

“La gente que tiene más de 65 o 70 años lo que tiene es que entrar en un equipo de Atención Primaria y echar una mano en muchas cosas fundamentales”

Desde el Colegio de Médicos de Pontevedra entienden que tanto el hecho de que muchos de los facultativos jubilados rechazasen desde un inicio la labor de apoyo COVID como que ahora solamente hayan renovado el 35% de los que inicialmente aceptaron se debe a “la fórmula de trabajo”. “Lo que querían eran poder trabajar en una consulta, como hacían antes, pero lo que se les ofrecía era una cuestión más burocrática que otra cosa. La llamada telefónica es complicada, muy difícil, y muchos decidieron decir que no, porque aceptar podría implicarles volver a sus casas con la angustia de si habían hecho su trabajo bien o mal”, explica el vicepresidente de la entidad.

En su opinión, el planteamiento podría haberse hecho de modo diferente: “La gente que tiene más de 65 o 70 años lo que tiene es que entrar en un equipo de Atención Primaria y echar una mano en muchas cosas fundamentales”.

Respecto a los técnicos sin especialidad recientemente incorporados al sistema gallego de salud, Rodríguez Piñeiro recuerda que su experiencia clínica es nula, de ahí que se les haya adjudicado labores estrictamente administrativas y burocráticas.