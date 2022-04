A Concellaría de Normalización Lingüística vén de convocar o certame Música nas Letras, un concurso que busca incentivar o uso da Lingua galega na música creada e interpretada no Concello, co gallo das Letras Galegas.

Os participantes deberán musicar, con composicións orixinais, un poema ou versos do homenaxeado desta edición: Florencio Delgado Gurriarán.

As persoas interesadas en participar deberán presentar a súa proposta no enderezo alingualatexa@gmail.com antes do 5 de maio.

Os tres finalistas comprométense a interpretar a súa composición o 17 de maio nun acto público organizado polo Concello de Pontevedra, xa que esta é unha actividade organizada co gallo do día las Letras Galegas. Nese mesmo acto terá lugar a entrega de premios do concurso. Os premios serán de 250 euros para o terceiro clasificado, 500 para o segundo e 1.000 euros para o gañador do concurso.