La lluvia no da tregua en la ciudad y obliga a suspender la procesión del Martes Santo

Primera cancelación de la Semana Santa pontevedresa por motivos meteorológicos. La procesión del Martes Santo no pudo salir finalmente porque la lluvia no dio tregua en torno a las 21.00 horas, cuando estaba previsto que partiera desde San Bartolomé y recorriese varias calles del casco viejo de la ciudad. Mientras las precipitaciones no eran excesivamente fuertes, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Silencio mostró las imágenes que iban a procesionar, Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza, a las puertas de la iglesia para realizar un pequeño y corto acto simbólico –tuvieron el tiempo justo para sacar las tallas antes de que empezara a llover otra vez– en el que participaron numerosos fieles y la Cofradía del Mayor Dolor.

La de ayer era la tercera procesión prevista en el programa penitencial de este año, tras la de la Virgen de los Dolores, celebrada el pasado viernes, la cancelación de La Burrita del Domingo de Ramos y la del Lunes Santo, cuando el Cristo de las Caídas volvió a recorrer las calles de Pontevedra gracias a un acuerdo entre la Cofradía de la Veracruz y Misericordia y las clarisas, que la habían trasladado a Santiago. Lo que sí se pudo celebrar ayer fue la Misa de la Cofradía del Silencio en San Bartolomé y el Solemne Viacrucis en San Francisco. Antes de estos actos también tuvo lugar el rezo del Rosario en la Basílica de Santa María, seguido del tradicional Tríduo a la Santísima Virgen de la Soledad. Hoy, Miércoles Santo, el rezo será a las 19.30 horas y el Tríduo comenzará a las 20.00 horas. Miércoles Santo Si las condiciones meteorológicas lo permiten, a las 21.00 horas saldrá la procesión de la Santísima Virgen de la Soledad y Jesús Nazareno con la Cruz a Cuestas de la iglesia de Santa María, acompañada de la Cofradía de Nuestra Madre del Mayor Dolor, así como de representantes de otras agrupaciones penitenciales y fieles. Tras salir de la basílica recorrerá las calles Amargura, Isabel II, Real, Plaza de Curros Enríquez, Manuel Quiroga, Don Filiberto, Alhóndiga y finalizará de nuevo en la Avenida de Santa María. A las 18.00 horas tendrá lugar la celebración de la Penitencia en la iglesia Virgen del Camino. Habrá confesiones en San José de 10.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 19.00 horas y en San Francisco de 17.30 a 21.00 horas. A partir de mañana, Jueves Santo, las previsiones meteorológicas mejoran considerablemente y, mientras que la procesión de esta noche podría estar aún en duda, las de mañana y el viernes sí que podrían tener lugar. La Procesión de los Pasos y la general del Santo Entierro saldrían mañana y el Viernes Santo, respectivamente, ambas a las 20.00 horas desde Santa María. Lo que no variará el tiempo es la celebración de los oficios, que mañana serán a las 17.00 horas en Santiago Peregrino de O Burgo, San Francisco y San Bartolomé; a las 18.00 horas en Virgen del Camino y San José; a las 18.30 horas en la Peregrina y Santa María y a las 19.00 horas en el Buen Pastor de Monte Porreiro. El Viernes Santo solo cambia el horario en Santa María, donde se oficiarán a las 12.30 horas.