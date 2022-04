Héroes anónimos de la solidaridad

“Era como una escena de miedo de una película sobre la guerra”. Así recuerda Svitlana el inicio de la invasión rusa de Ucrania. Relata cómo “en la mañana del 24 de febrero, mi esposo me despertó y me dijo que me levantara, que la guerra había comenzado y lo ayudara a prepararse”. Desde entonces solo lo volvió a ver una vez, dos días después de irse a combatir. “Al principio parecía que iba a durar poco, pero pasaron dos días, después dos semanas y empecé a darme cuenta de la gravedad de la situación”, explica esta profesora de inglés. Cuando el número de alertas por ataques aéreos llegó a cinco veces al día y vio los destrozos que había provocado un explosivo en una casa cercana, decidió sacar a sus dos hijas –de 10 y 12 años–, sus padres y su suegra del país.

No sabía a dónde ir, pidió ayuda a todos los amigos que tiene en el extranjero y de los pocos que respondieron, Vitaly, que vive en Oviedo, la animó a que se vinieran a España. Cuando la situación se volvió aún más tensa, reservó seis billetes en un autobús que iba directamente desde su ciudad, Mykolaiv –al Sur de Ucrania–, a Varsovia. “Fueron 26 horas de autobús, que viajaba oscuro porque las alertas de ataques aéreos sonaban en todas las regiones. Dos horas después de pasar Odessa, fue bombardeado desde el mar. Era aterrador. Así cruzamos la frontera y fuimos calurosamente recibidos por los polacos, que nos dieron de comer enseguida y nos dieron medicinas y ropa de abrigo, hasta tarjetas para los móviles”, recuerda. Después llegaron a Madrid en un convoy de la Fundación Ángel Nieto y la ONG Accem, que les ofreció alojamiento en diferentes lugares, pero no podía estar toda la familia junta. Hasta que apareció en sus vidas Yovana Guisasola, dispuesta a acogerlos a todos en su casa al lado de la iglesia de San Lorenzo de Almofrei, en Cerdedo-Cotobade. “Llevo mucho tiempo queriendo montar una ONG y ofrecí mi casa a todas las que traían refugiados ucranianos. La única condición es que quería que viniera una familia completa, no quería que se tuvieran que separar”, explica esta pontevedresa. Lo de la familia de Svitlana y su nuevo hogar fue amor a primera vista. “Yovana resultó ser tan fantástica que esas personas solo existen en un cuento de hadas”, dice la joven ucraniana, que destaca el entorno natural, “bosques, cascadas, pájaros cantando... El único problema es el transporte, pero creo que se podrá solucionar con el tiempo”. Yovana explica que tiene un proyecto para montar una ONG para acoger a personas que lo necesiten en una de las casas rectorales que la Iglesia ofrece para rehabilitar. Sin embargo, después de meses de gestiones, todavía no ha recibido respuesta del Arzobispado. Mientras tanto, ha abierto las puertas de su casa a esta familia haciendo gala de un gran espíritu solidario, ya que acoger a seis personas “de un día para otro” no es nada fácil. Pero es una persona con suerte porque tiene muchos amigos que la están ayudando: Sus vecinos, sobre todo Emérita, Celia y Belén, le facilitan ropa y comida, igual que el Banco de Alimentos de Monte Porreiro; también ha colaborado con ella Marta Curt y Juan Perdiz le está ayudando con las gestiones para la ONG. Su amiga Lili le trajo a las hijas de Svitlana, Yulia y Marina, una guitarra y un acordeón, y otra amiga de Svitlana le dejó un teclado para que las niñas puedan estudiar online con sus maestros ucranianos. Hasta el alcalde, Jorge Cubela, ha visitado a la familia de forma privada en los últimos días para ofrecerles su ayuda. Desde que llegaron a Almofrei, a finales de marzo, Yovana no ha parado de hacer gestiones de todo tipo para poner los papeles de estas seis personas en regla. Además, ha conseguido un formulario para que las niñas puedan disponer de una sala en el conservatorio para practicar por las mañanas, ya que, además de la guitarra y el acordeón, tocan el piano y el violín, y también dos plazas para un campamento de verano. “Estamos muy agradecidos por la acogida tan cálida que nos han dado”, comentan visiblemente contentos. La familia tiene la esperanza de poder volver pronto a Ucrania. Aunque su ilusión era estar de vuelta en el mes de mayo, Svitlana es más realista y piensa en septiembre como fecha posible para regresar y reencontrarse, si todo va bien, con su marido, con quien mantiene contacto casi diario por WhatsApp.