Las polémicas declaraciones de la excomisaria de Pontevedra llegan al Congreso

Las polémicas declaraciones de la ya excomisaria provincial de Pontevedra, Estíbaliz Palma, llegan hasta el Congreso de los Diputados. Lo hace a través de una pregunta parlamentaria formulada por dos diputadas del grupo parlamentario Republicano (ERC), María Carvahlo Dantas y Pilar Vallugera i Balaña. En ella se formula una amplia batería de preguntas sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno ante este episodio que consideran lo suficientemente grave como para investigar si este tipo de expresiones son algo habitual entre las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Cabe recordar que la comisaria realizó estas declaraciones en el marco de un homenaje a un UIP de Vigo que resultó gravemente herido (tuvo que jubilarse anticipadamente) en los disturbios por las sentencias del “procés”. La entonces comisaria jefa provincial afirmó en esa comida homenaje que “ya les gustaría a algunas que las violase un UIP”, un antidisturbios, como confirmó Interior a los medios de comunicación. De ahí que la cuestión haya suscitado la reacción del grupo de Esquerra. Tras conocerse esta declaración, la Dirección General de la Policía procedió al cese de la comisaria de manera fulminante, el lunes 21 de marzo.

Posible sanción

Las diputadas de ERC también recuerdan otra parte polémica de las declaraciones de Estíbaliz Palma en las que se refiere a su destino previo en la charla ante sus compañeros. Un audio enel que se puede escuchar “yo ahora recordaba que estaba de comisaria en Pozuelo de Alarcón cuando pasó todo esto y ya me iba de Pozuelo y me venía para Pontevedra. Pozuelo es una plaza nacional, no republicana. O sea, era un ámbito estupendo cuando dabas una charla”. Para las diputadas soberanistas “es importante resaltar que Pozuelo de Alarcón es una de las ciudades más ricas de España y un feudo tradicional del Partido Popular”. “A esta localidad madrileña se refiere la comisaria Palma hoy día como zona nacional, en alusión al territorio controlado por el bando fascista durante la Guerra Civil”. Es por estas cuestiones que preguntan al Gobierno si, además del cese, este ha ido acompañado de algún tipo de expediente o procedimiento disciplinario y, en caso negativo, las razones por las que no se ha abierto. También si ha recibido algún tipo de sanción y en qué tipo de falta disciplinaria, de haberla, ha incurrido.

También preguntan si se va a abrir alguna investigación sobre si es habitual este comportamiento entre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Las diputadas de Esquerra aprovechan este caso que ha tenido una importante repercusión a nivel estatal para preguntar al Ejecutivo si, a raíz de estas palabras, tienen previsto “abrir expediente para obtener información sobre otros posibles excesos policiales, si ve el Gobierno “lógico” que una jefa provincial “transmita esos mensajes que fomentan la violencia de género”.

La batería de preguntas que formulan desde ERC incluyen otras sobre la prevención de conductas machistas por parte del Ministerio del Interior y una concretamente va más allá y pregunta si va a iniciar el Gobierno "alguna acción para investigar la existencia de grupúsculos de extrema derecha en el seno de los cuerpos policiales y de la Guardia Civil”. Desde FARO se consultó tanto al Ministerio del Interior como a la Dirección General de la Policía si se había iniciado algún tipo de actuación contra la excomisaria de Pontevedra, pero no se ha obtenido respuesta. En su día, tanto desde la Delegación del Gobierno como desde la Subdelegación se calificaron estas palabras como "injustificables" e "intolerables".