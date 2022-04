Profesional da xestión cultural, con experiencia en coordinación e dirección artística de proxectos, de equipos humanos, con capacidade de interlocución co tecido artístico e cidadanía, e de cooperación con outras institucións públicas e privadas. Estes son algúns dos requisitos do perfil na convocatoria de dirección artística para Culturgal, a feira da cultura que chega á súa 15ª edición en 2022. A directiva da Feira convida a todas as persoas interesadas a participar nun proceso que se puxo en marcha onte e rematará o 9 de maio. Culturgal celebrarase en 2022, do 25 ao 27 de novembro en Pontevedra.

A directiva da Feira procura, con este proceso de selección de dirección artística, afondar na viabilidade e mellora dun evento de referencia “que debe estar en renovación constante”. O perfil procurado debe atender ao dobre carácter da Culturgal: por unha banda, como plataforma para o sector e profesionais e, por outra, como festa e encontro para públicos diversos. As bases da convocatoria, que se poden consultar desde onte en cultur.gal, establecen as funcións da nova dirección que terá que presentar un proxecto de xestión cultural que renove o modelo feiral neste ano 2022, ampliando o perfil das persoas asistentes, incidindo nas sinerxias intersectoriais, visibilizando as diferentes asociacións profesionais representadas na Feira e acadando o máximo nivel de excelencia na programación.

Culturgal está organizada pola asociación do mesmo nome, presidida por Víctor López e constituída en 2010 para dar continuidade e estabilidade a unha feira que arrancara de maneira exitosa en 2007. Forman parte de Culturgal as asociacións profesionais máis representativas do sector: Asociación Galega de Editores, Asociación Galega de Empresas de Artes Escénicas, Asociación Galega de Empresas Musicais, Empresas Galegas Adicadas a Internet e ás Novas Tecnoloxías, Asociación Galega de Produtoras Independentes. A Feira conta co patrocinio estable da Xunta de Galicia, Concello de Pontevedra, Ministerio de Cultura e Deporte e Deputación de Pontevedra.

Todas as persoas interesadas na convocatoria deberán acreditar a súa solvencia profesional; valórase a titulación superior universitaria pero non é criterio excluínte se se acredita a experiencia profesional. A nova directora ou director de Culturgal terá que, entre outras labores, definir o programa da Feira en coordinación coa xunta directiva, supervisar a produción, montaxe e equipos técnicos, xestionar os plans de axudas e patrocinios, así como procurar novas vías de financiamento e coordinar a estratexia de comunicación. As bases completas poden consultarse na web do evento e o correo habilitado para enviar as candidaturas é propostas@culturgal.com.