Híbridas en Santa Clara, el programa de la Concellería de Dinamización Sociocultural que que descubre las infinitas posibilidades de la iglesia del Convento de Santa Clara como espacio cultural, continúa hoy tras su exitoso arranque el pasado fin de semana.

A la nueva vida del antiguo templo se suman hoy y mañana las actuaciones de Camerata Arven y Cuatro Cores, incluidas dentro de los ciclos Sons no Retablo y Mesturas, respectivamente. Camerata Arven será la primera actuación de Sons no Retablo tras el aplazamiento de la Missa pro natura de Capela Madrigalista y Quinteto Rubato prevista para el lunes. Sons no Retablo recuerda el lugar que fue escenario de coros, agrupaciones de música sagrada y otros sonidos propios del pasado, y el segundo tiene como eje principal a la mujer, mostrando el talento de las intérpretes gallegas.

Camerata Arven actuará en la iglesia de Santa Clara esta tarde a las 20.00 horas. Es una agrupación de músicos profesionales con experiencia en el ámbito de la interpretación y la docencia. Es un conjunto dinámico en cuanto al repertorio; su principal objetivo es fomentar el interés por la extensa literatura de la música de cámara a través de una programación variada y original, teniendo en cuenta el conjunto de artes escénicas que forman el teatro, la danza y la literatura.

Mañana miércoles actuará Cuatro Colores en el marco del programa Mesturas. El cuarteto está formado por trompas gallegas que llevan experimentado durante años lo que es tocar juntas en el seno de una orquesta sinfónica. En 2014 decidieron extrapolar esa buena conexión sonora al terreno de la música de cámara con el fin de acercar la música a todo tipo de público. La actuación comenzará a las 20.00 horas.

Híbridas en Santa Clara es el nombre que hace de paraguas a seis ciclos distintos que agrupan una serie de espectáculos de índole variada y ecléctica, que van desde la danza al cine, la música o la interpretación. Llevan por nombre: Mesturas, Danza, Desconecta, Sons no Retablo, Pianos y Música sen Palabras.